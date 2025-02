EPI Company/ Wero, un partenariat avec la fintech d'origine britannique, PPRO

PPRO, la principale plateforme de paiement locale, s'est associée à l'European Payments Initiative (EPI) pour obtenir l'adhésion principale de Wero , le nouveau mode de paiement européen . Grâce à son adhésion, PPRO fournira à ses clients le moyen le plus complet d'accéder à Wero via une adhésion associée sponsorisée, un accès facilitateur de paiement ou en tant que passerelle technique.



Wero, la solution de paiement instantané de compte à compte et de portefeuille mobile d'EPI qui transforme et standardise la façon dont les Européens paient, est actuellement disponible pour les consommateurs pour les transactions P2P en Allemagne, en France et en Belgique. Lancé en 2024 par EPI, Wero a des projets ambitieux pour devenir le moyen de paiement préféré des Européens et évoluer pour proposer le commerce électronique, les achats en point de vente et les méthodes de paiement tierces.



PPRO prendra en charge les flux de paiement e/m-commerce et en magasin de Wero dès qu'ils seront disponibles, en commençant par le e/m-commerce en 2025. Les deux seront mis à disposition via la plateforme de paiement locale de PPRO, donnant aux PSP le pouvoir de construire une fois et d'évoluer en continu.



Le partenariat de PPRO avec EPI pour intégrer Wero offrira un meilleur accès, une plus grande évolutivité et une meilleure continuité des paiements en Europe. Les acquéreurs, les émetteurs et les commerçants peuvent tous bénéficier de la connectivité de la plateforme PPRO, car PPRO gère chaque étape du cycle de paiement, y compris l'activation des méthodes de paiement, l'optimisation de l'acceptation, l'embarquement opérationnel et la gestion des fonds.



Cette unification profitera énormément aux PSP et aux commerçants, car ils pourront se connecter directement aux consommateurs dans toute l’Europe sans avoir à coordonner plusieurs intégrations ou partenariats.