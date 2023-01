ENGIE New Ventures investit dans Alpinov X, start-up utilisant l’eau pour la production de froid

Générer du froid avec de l’eau pour des applications telles que les réseaux de froid et les data centers est une innovation technique que la startup française Alpinov X est en passe de franchir. Sa technologie de pointe, un turbocompresseur, s’appuie sur un principe fondamental qui vise à développer un cycle thermodynamique à très basse pression utilisant de l’eau comme réfrigérant. Les technologies actuelles utilisent des gaz réfrigérants qui ont un fort potentiel de réchauffement global (PRG) en cas de fuite et qui, conformément à la réglementation Européenne, seront interdits d’ici 2030.



La technologie d’Alpinov X permet également d’augmenter de près de 30 % les performances énergétiques pour la production de froid comparativement aux meilleurs compresseurs du marché (réduisant d’autant les émissions de gaz à effet de serre issue de la production d’électricité).

Alpinov X a d’ores et déjà développé un prototype de 500 kWf, opérationnel. En partenariat avec ENGIE, la start-up entend développer et commercialiser une machine de plus grande capacité d'ici quelques années.



« Pour ENGIE, leader mondial des réseaux de froid et exploitant de data centers, ce partenariat stratégique sur une technologie propre s’inscrit pleinement dans notre feuille de route visant à accélérer la décarbonation de nos solutions au service de nos clients » déclare Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe d’ENGIE en charge des activités d’Energy Solutions .



« La technologie Alpinov X est une innovation de rupture que nous comptons intégrer à nos activités de production de froid » ajoute Johann Boukhors, Managing Director de ENGIE New Ventures.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec ENGIE qui va nous permettre d’accélérer le développement et le déploiement de notre solution en France et à l’international dans les réseaux de froid urbains et data centers. Alpinov X est une innovation deep tech « made in France », qui entend apporter une contribution tant au défi de la lutte contre le réchauffement climatique qu’à celui de la réindustrialisation de la France » relate Thomas Vinard, CEO de Alpinov X.



À propos d’ENGIE New Ventures

ENGIE New Ventures (ENV) est le fonds d'investissement d'ENGIE, Recherche & Innovation, dédié aux start-up innovantes dans le domaine des technologies climatiques. ENV réalise des investissements minoritaires dans des start-up innovantes apportant une valeur stratégique au Groupe en se concentrant à la fois sur l'écosystème actuel et sur les futures technologies de rupture. Depuis 2014, des investissements ont été réalisés dans plus de 50 solutions dans le secteur des cleantech. Ses investissements se concentrent en particulier sur les énergies renouvelables, les solutions d'efficacité et de flexibilité énergétiques, les gaz verts dont l'hydrogène. Les bureaux d'ENV sont représentés à Paris, San Francisco et Tel Aviv.

www.engieventures.com



A propos de Alpinov X

Alpinov X est une entreprise innovante grenobloise de 15 personnes qui a mis au point un procédé de production de froid sous vide permettant d'utiliser l’eau en tant que fluide frigorigène naturel et de ne générer aucune pollution ni aucun risque. L'utilisation d'un turbo-compresseur haute performance permet de minimiser la consommation d’énergie. La technologie d’Alpinov X est destinée principalement aux réseaux de froid urbain et au rafraîchissement des data center.

https://alpinovx.com/