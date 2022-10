DocuSign ajoute l’identification avec FranceConnect à sa solution DocuSign eSignature Les citoyens français peuvent désormais signer, facilement et en toute sécurité, n’importe quel document en s’identifiant via la plateforme France Connect.

DocuSign, le leader mondial de la signature électronique et de la gestion du cycle de vie des contrats, annonce aujourd’hui l’intégration de FranceConnect (fédération d’identités permettant d’utiliser un compte existant pour garantir son identité : Impots.gouv.fr, Ameli.fr, etc…). Cette nouvelle intégration permettra aux citoyens français utilisateurs de DocuSign eSignature, la solution de signature électronique de DocuSign, de s’identifier facilement, rapidement et en toute sécurité, pour tout besoin de signature simple ou avancée.



ID Verification, l’une des solutions du portefeuille de produits d’identification améliorée de DocuSign Identify, vérifie automatiquement le document d’identité d’un signataire, que ce soit un passeport, une carte nationale d’identité ou un titre de séjour. Grâce à son interconnexion avec France Connect, les utilisateurs de la signature électronique peuvent désormais s’identifier en quelques clics, de presque n’importe où, et ce, sans avoir besoin de fournir une pièce d’identité.



Comme toutes les solutions DocuSign, cette nouvelle intégration est conforme avec les législations locales, européennes et internationales (eIDAS, RPGD...). En accord avec le règlement eIDAS, l’intégration avec FranceConnect est d’ailleurs disponible pour les niveaux de signatures simples et avancées (AES), c'est-à-dire qui offre un niveau plus élevé de vérification de l’identité du signataire, de sécurité et de scellage anti-fraude. De plus, l’identification n’utilise que les prénoms, noms et nom d’usage du signataire provenant d’un compte existant pour lequel l’identité du signataire a déjà été vérifiée.



“En Europe, de nombreux organismes gouvernementaux ou des institutions bancaires ont déjà fait le choix de s’intégrer avec notre plateforme de renommée mondiale pour rendre l’identification plus rapide à la signature. “ indique Jérôme Levadoux, Chief Product Officer de DocuSign. “Avec plus de 38 millions de personnes disposant d’un compte France Connect en France, cette intégration nous permet de renforcer les liens avec nos utilisateurs et de leur faciliter l’étape de l’identification lors de la signature électronique d’un document. Cette nouvelle étape s’inscrit dans notre stratégie d’amélioration de notre offre d’identification pour les consommateurs afin d’accélérer et faciliter les processus d’accords “



Comment cela fonctionne-t-il ?

1. Le signataire reçoit une enveloppe DocuSign et est notifié qu'il doit procéder à une vérification d'identité avant de pouvoir signer.

2. Le signataire est ensuite redirigé vers l’ID Verification de DocuSign, où il peut choisir le pays de délivrance de son document d’identité, et s’identifier en sélectionnant une des options disponibles qui inclut FranceConnect.

3. S’il sélectionne FranceConnect, il est redirigé vers la plateforme FranceConnect pour se connecter à celle-ci avec son compte existant.

4. Une fois connecté, DocuSign vérifie que le nom, le prénom et le nom d’usage correspondent à ceux de l’enveloppe de signature électronique, puis valide l’identification de l'utilisateur qui peut ensuite signer ses documents.



L’intégration de la signature électronique de DocuSign à FranceConnect est d’ores et déjà pour tous les citoyens français utilisateurs de DocuSign.



A propos de DocuSign

DocuSign aide les organisations à connecter et à automatiser leurs systèmes d’accords. Parmi ses produits phares, DocuSign propose eSignature, la solution de signature électronique n°1 dans le monde qui permet de signer numériquement sur pratiquement tous les terminaux, partout et à tout moment. Plus d’un million de clients et plus d’un milliard d'utilisateurs dans plus de 180 pays utilisent la plateforme DocuSign pour accélérer et simplifier leurs processus.



