Docapost et Vialink s’associent pour créer une plateforme KYC combinant intelligence artificielle et intelligence humaine

Cette nouvelle plateforme KYC à 360°, couvre toutes les étapes de la relation contractuelle, de l’ouverture à la fermeture d’un compte client en passant par sa remédiation. Cette offre de convergence homme – numérique répond aux besoins des professionnels du secteur et aux attentes des clients. Avec des processus d’identification ultra fiables, plus rapides et des procédures simplifiées, les coûts sont maîtrisés et la relation client plus fluide, le tout dans le respect de la législation.



Les procédures de KYC se complexifient au fil des années. Avec la mondialisation des échanges et la digitalisation de l’ensemble de la société, la réglementation se renforce pour lutter contre la fraude ou le blanchiment d’argent ou encore protéger les données personnelles (RGPD). Pour les banques, ce travail d’investigation de haut niveau nécessite un degré élevé d’expertise et du temps afin de collecter et authentifier les pièces justificatives. En effet, le cadre légal à l’échelle française et internationale, de Bâle II à la loi Eckert, est de plus en plus drastique. Les réseaux bancaires doivent s’équiper de solutions et procédures particulièrement efficaces afin d’identifier, vérifier et signaler les fraudes ou toute transaction potentiellement illicite.



Fiabilité et rapidité des contrôles

En combinant analyse automatique et traitement humain, l’offre KYC de DOCAPOST et VIALINK libère les équipes bancaires des tâches répétitives et elles peuvent ainsi utiliser le KYC comme outil d’amélioration de l’expérience client. En accélérant les processus de validation, le temps de traitement des dossiers d’on-boarding est réduit de plusieurs semaines à quelques heures et limite également les doublons (une même pièce n’est plus requise pour une même enseigne). Le parcours est ainsi rapide et surtout sécurisé de bout en bout. DOCAPOST, en adéquation avec sa vision de l’accompagnement de la transformation numérique, a conçu cette offre 360° KYC intégrée, orientée métier et simple d’utilisation. Elle permet à ses experts de déployer tout leur savoir-faire grâce à l’automatisation des premières tâches et la possibilité de s’appuyer sur certains documents certifiés qui ont été déposés dans le coffre-fort numérique de Digiposte.



Chaque dossier client (personne physique ou morale) comprenant documents et informations fait l’objet de contrôles de sécurité et de conformité systématiques et traçables sur l’identité, le domicile, l’activité et les revenus via des algorithmes de machine et deep learning. Les informations sont complétées par celles collectées par l’intermédiaire de bases de données externes (InfoGreffe, OFAC, BODACC, …). Elles sont recoupées aussi avec L’Identité Numérique de La Poste, tiers de confiance qui permet d’obtenir un profil vérifié en ligne et FranceConnect, le projet d'accès universel à toutes les administrations en ligne.

La plateforme de vérification est également connectée au coffre-fort électronique Digiposte et permet la récupération de documents dématérialisés et certifiés : fiches de paie, factures, attestations diverses.



En cas de détection de fraude ou d’alerte lors des contrôles digitaux, les experts de DOCAPOST entrent en scène. Ils accompagnent le back-office au cours de l’on-boarding et des revues périodiques. A chacune des étapes du KYC, des enquêtes et des recherches peuvent s’avérer nécessaires afin que les banques soient assurées de la véracité et de la conformité des informations clients.



DOCAPOST a pensé cette offre de KYC en partant du constat que la digitalisation des processus bancaires place les humains au premier plan. Ils peuvent désormais déployer toute leur capacité d’analyse et leurs connaissances pour contrôler les dossiers.



Philippe Sanchis, CEO de VIALINK, souligne : « Le KYC est un sujet devenu stratégique pour le secteur bancaire avec la montée de la fraude, l’importance du cadre réglementaire existant et le risque de sanction associé. En automatisant et donc en systématisant les contrôles de sécurité et de conformité, nous faisons gagner un temps précieux à nos clients ainsi qu’à leurs propres clients. Nous avons choisi de nous allier à DOCAPOST pour fournir une offre KYC réellement à 360° qui associe nos expertises technologiques et humaines. »



Aligner les enjeux commerciaux et règlementaires

L’offre KYC du consortium DOCAPOST VIALINK permet d’aligner les obligations réglementaires avec les attentes plus exigeantes des clients en termes de qualité de service.



« Les luttes contre la fraude, le blanchiment ou le financement du terrorisme sont des sujets qui dépassent le strict cadre bancaire. C’est un vrai sujet de société qu’il faut traiter avec le plus grand sérieux avec des technologies numériques d’une part pour automatiser et des experts du KYC d’autre part pour la remédiation par exemple. Cela est complexe à mettre en œuvre. Il est donc important de choisir les bons experts pour nous mener vers la conformité recherchée. » selon Philippe Moiroud, Chief Operating Officer d’HSBC



« Avec notre partenaire Vialink, nous proposons une offre innovante qui allie le meilleur du monde numérique à l’intelligence humaine. Depuis plus de 30 ans DOCAPOST est un tiers de confiance du monde bancaire et se devait d’accompagner la transformation digitale de ce secteur. C’est sur cette double compétence que s’appuie la nouvelle offre KYC. Elle permettra aux banques de mutualiser les moyens et l’expertise, afin de se concentrer sur la définition de leur stratégie, et non sur la gestion des ressources pour la mettre en œuvre. », se félicite Aimé Cénac, Business Development Manager de DOCAPOST.



A propos de DOCAPOST

Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet aux entreprises et administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST compte 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé 500 M€ de chiffre d’affaires en 2017. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité. DOCAPOST est dirigé par Olivier Vallet, Président Directeur Général. Plus d’informations sur DOCAPOST : docapost.com/



A propos de VIALINK

VIALINK : ID & KYC Services

Tiers de Confiance et partenaire SaaS du secteur Banque et Assurance, VIALINK propose des solutions pour optimiser la relation client digitalisée : contractualisation en ligne, automatisation des processus KYC (Know Your Customer) et lutte contre la fraude. VIALINK met le meilleur de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning à votre service pour répondre à la fois à vos enjeux réglementaires et à vos enjeux d’optimisation de l’expérience client. VIALINK est dirigé par Philippe SANCHIS, également Président Exécutif de la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique.

vialink-kyc.com