Diversifier votre portefeuille de cryptomonnaies : le bon, la brute et le truand

Si vous n'en avez pas entendu parler, la valorisation boursière de quelques-unes des monnaies numériques les plus performantes a bondi et de nombreuses grandes entreprises acceptant les cryptos comme moyen de paiement ont vu leur cote faire un bond en avant.Si vous vous êtes déjà engagé dans la crypto ou si vous envisagez de le faire, l'un des plus grands dangers est qu'elle est extrêmement instable . En d'autres termes, sa valeur marchande peut varier à tout moment. Si vous placez la totalité de votre argent dans une seule cryptomonnaie et que sa valeur s'effondre, vous risquez de perdre tout ce que vous avez investi.Cet article soulignera l'importance de diversifier vos investissements en cryptomonnaies pour réduire le risque de perte de vos actifs durement gagnés. Alors, prêt à vous lancer dans le trading de cryptos ? Pour le faire de la bonne manière, optez toujours pour une plateforme bien adaptée aux débutants et aux traders chevronnés. Bitcoinevolution.app , par exemple, est une plateforme qui offre à la fois des outils de trading essentiels et une sécurité pour les traders.En ce qui concerne les finances et les actifs, la diversification fait référence à l'expansion et à la répartition de vos actifs, de sorte que vous n'ayez pas à mettre votre argent en péril si un seul des actifs dans lesquels vous investissez n'est pas gérable. Maintenir un portefeuille de bitcoins diversifié peut contribuer à éviter que votre moyenne ajustée ne fluctue trop si l'un des éléments perd de sa valeur.Chaque fois que vous diversifiez vos monnaies numériques, vous vous protégez de la même manière qu'en tissant une toile. En protégeant vos actifs pour qu'ils se reposent en toute sécurité au centre de la toile. De cette manière, lorsqu'un fil se brise, la toile reste solide. Avec les cryptomonnaies, c'est essentiellement ce qui se produit lorsque vos stratégies d'investissement sont variées.Lorsque vous diversifiez votre investissement en cryptomonnaies, l'avantage initial ne brille peut-être pas pas autant que vous le souhaitez. Par rapport aux actions et aux obligations, les cryptos ne sont pas aussi utiles, car leurs prix augmentent et baissent conjointement. Vous, en revanche, serez toujours gagnant si les prix des cryptomonnaies augmentent.Le véritable avantage de la diversification de vos monnaies numériques est un point que nous avons déjà abordé dans cet article : vous choisirez de le faire pour minimiser tout résultat extrême, comme la disparition totale d'un actif. Dans cette situation, même si l'un de vos investissements en cryptomonnaies perd de l'argent, cela ne signifie pas que presque tous vos investissements en cryptos ont perdu de l'argent, de sorte que vos pertes seront limitées.Certes, vous pouvez toujours acheter du Bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire, à tout moment, et aller de l'avant avec vos bénéfices au lieu de dix Altcoins, qui limiteraient vos gains.En revanche, négocier dix cryptomonnaies différentes ne fera qu'améliorer vos chances de gagner énormément, ce qui vous permettra de vous élever vers de nouveaux sommets. Investir dans des monnaies de moindre importance pourrait donner un énorme coup de pouce à la finance décentralisée, ce qui est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.Comme indiqué précédemment, l'un des principaux inconvénients des crypto-monnaies est la façon dont toutes les monnaies augmentent et s'effondrent simultanément. Par exemple, lorsque Elon Musk a annoncé sur Twitter qu'il ne prendrait plus de Bitcoins, la valeur de toutes les cryptomonnaies s'est effondrée. Par conséquent, la plupart des cryptomonnaies dans lesquelles vous allez investir, quelle que soit leur dénomination, sont toujours liées au Bitcoin.Lorsque la monnaie numérique a été présentée pour la première fois au public, de nombreux investisseurs ont misé sur elle, et la majorité d'entre eux reposent désormais probablement sur une mine d'or. L'investissement en cryptomonnaies a fait de grands progrès, et des traders chevronnés ont exprimé leur point de vue sur le sujet. C'est aussi pourquoi il existe aujourd'hui une pléthore d'options pour réduire les risques liés aux cryptomonnaies.La diversification de votre portefeuille d'investissement est une approche que vous devez adopter si vous cherchez une technique pour garantir des gains importants avec la crypto tout en limitant les pertes que vous pourriez subir.Un portefeuille diversifié, qui protège votre socle d'investissement, est une chose sur laquelle les investisseurs devraient se concentrer, surtout avec quelque chose d'aussi intrinsèquement imprévisible que les cryptomonnaies.