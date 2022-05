DiliTrust poursuit son ascension avec 130M€ investis par Cathay Capital, Eurazeo et Sagard DiliTrust, leader des solutions SaaS pour les directions juridiques, réunit un consortium prestigieux avec Cathay Capital, Eurazeo et Sagard, dans le cadre d’une transaction majeure sur le secteur européen des LegalTechs, afin d’accélérer sa conquête de nouveaux marchés.

DiliTrust s’est forgé un savoir-faire reconnu au contact des directions juridiques des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire.

La société innove continuellement et propose une suite intégrée de solutions sécurisées, pour répondre aux défis de transformation digitale, de collaboration et de conformité des départements juridiques. Cette opération permettra à DiliTrust d’accélérer sa croissance tant organique que par la réalisation d’opérations de croissance externe, de soutenir sa démarche continue d’innovation, et son développement à l’international. A cette occasion, la société prévoit également de réaliser un plan de recrutement significatif sur les douze prochains mois.



Une réussite inédite dans le domaine des LegalTechs



Avec cette transaction, DiliTrust écrit un nouveau chapitre de son histoire et s’inscrit dans une véritable success story européenne. Son dynamisme, son attractivité et son fort potentiel de développement ont attiré trois nouveaux investisseurs Cathay Capital, Eurazeo et Sagard, au terme d’une opération clôturée en mai 2022. La société bénéficiera ainsi du soutien du consortium des investisseurs mettant à la disposition de DiliTrust une couverture géographique globale, un vaste écosystème ainsi que des ressources financières significatives.



DiliTrust est leader en France, au Canada, en Italie, en Espagne et au Maroc et présent dans près de 50 pays en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Face à la complexité et aux exigences croissantes s’imposant aux directions juridiques, la société propose ainsi la suite DiliTrust Governance simplifiant significativement le quotidien de ses clients. Elle assure sécurité et traçabilité grâce à une suite de modules complète et un déploiement rapide.



« Cet investissement est la reconnaissance de la performance de DiliTrust et affirme son ambition d'être LE leader des solutions pour les directions juridiques grâce à un positionnement unique. Nous sommes au plus proche des juristes d’entreprise en anticipant leurs besoins. Nous leur donnons les moyens d’être plus performants et de disposer des informations clés pour des prises de décisions éclairées. Avec la suite la plus complète du marché, nous leurs offrons l’opportunité de créer de la valeur avec une expérience utilisateur plébiscitée. » déclare Yves Garagnon, CEO de DiliTrust.



Une croissance pérenne à deux chiffres et supérieure au marché pour DiliTrust



DiliTrust emploie aujourd’hui plus de 170 personnes à travers le monde lui permettant de réaliser un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2021 dont la moitié à l’international. Elle enregistre une croissance annuelle de plus de 30% ces dernières années.



La solution offre la possibilité aux directions juridiques de se positionner en véritable partenaire stratégique de leur Direction Générale. Avec plus de 2000 organisations utilisatrices sur quatre continents, et un taux de recommandation clients supérieur à 97%, DiliTrust est reconnue pour son expertise métier et sa proximité, fidèle à son credo de Closer to you (« plus proche de vous »). Les cas d’usage se concentrent autour des réunions de conseils d’administration, de la gestion des entités juridiques, des contrats et litiges, et enfin des data rooms permanentes.



DiliTrust a su anticiper chaque évolution majeure du marché en enrichissant sa gamme et sa qualité de service. Son ambition est de faire de DiliTrust Governance la solution de référence d’ordre mondial. Sur un marché dont la croissance est de l’ordre de 15% par an, DiliTrust conforte sa position de pionnier en affichant plus du double.



A propos de DiliTrust

DiliTrust propose sa solution SaaS, la suite DiliTrust Governance, pour répondre aux enjeux de transformation digitale des directions juridiques. Cette plateforme unifiée, intuitive et conviviale répond aux standards de sécurité internationaux les plus élevés. Elle comprend différents modules complémentaires, notamment pour la digitalisation des instances, la gestion des entités juridiques, des contrats, des litiges et contentieux. DiliTrust compte plus de 2 000 clients dans une cinquantaine de pays. Des groupes majeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient font confiance à DiliTrust, parmi lesquels : Almarai, AccorHotels, Ecobank, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Bouygues, Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, Campari, Capgemini, Carraro, Commercial Bank of Dubai, Desjardins Capital, EDF, Engie, Geox, Ingenico, Koç, Loto-Québec, LVMH, Luxempart, Renault, SNCF, Société Générale, Transports de Montréal, Tereos, UNICEF, Veolia et Vivendi.

www.dilitrust.com



