Dfns lève 12,3 M€ en seed pour sécuriser les actifs numériques des fintechs et des banques Dfns, la startup de cybersécurité française qui fournit des portefeuilles crypto aux fintechs et aux banques, lève 12.3 M€ auprès de White Star Capital, Coinbase, Susquehanna, Hashed, Semantic Ventures, ABN AMRO Ventures, Bpifrance, via son fonds Digital Venture, Ryan Selkis, Xavier Niel et de fonds crypto pour déployer son offre B2B à l’international, renforcer ses investissements de R&D et accélérer ses recrutements.

Depuis 2010, l’équivalent de 150 Mds$ en bitcoin ont disparu, 500 000 comptes ont été piratés en 2020, 51,1 millions d’attaques contre des portefeuilles crypto ont été détecté par le fournisseur de sécurité SonicWall au seul premier semestre 2021, et un hack de $625M s’est produit le 23 mars dernier sur Ronin Network, une blockchain dédiée au jeu vidéo Axie Infinity. L’absence de sécurité est le premier facteur bloquant dans la démocratisation des cryptomonnaies et 79% des investisseurs institutionnels craignent pour leurs investissements en crypto selon une étude de Nickel Digital Asset Management.



Malgré leurs nombreux avantages par rapport aux actifs physiques, les cryptoactifs sont nettement plus vulnérables aux risques de perte et de vol. Dfns répond à ce problème en proposant une solution de cybersécurité aux entreprises et aux sociétés financières mandatées pour conserver les actifs numériques de leurs clients. La startup utilise des technologies cryptographiques avancées qui lui permettent de morceler le mot de passe du portefeuille crypto. Par conséquent, au lieu d’être stocké en un lieu (disque externe dur ou hardware) encombrants et risqués, les morceaux du mot de passe sont distribués à travers plusieurs régions du monde et conservés sur un réseau pair-à-pair hautement sécurisé. Ainsi, le code d’accès au portefeuille crypto n’existe plus dans son entièreté.



Dfns est l’une des rares entreprises à maitriser ce procédé de morcellement décentralisé qui élimine le risque de perte et de vol de l’actif numérique. Cette solution permet une sécurisation inégalée tout en préservant la légèreté et la vitesse de l’environnement cloud. Contrairement aux appareils de stockage encombrants et risqués d’utilisation, le produit SaaS de Dfns est continuellement mis à jour en temps réel, audité et sécurisé par des technologies d’encryption de pointe.



Dfns est déjà utilisé par des clients comme Scrypt, Polymath, ou encore Mt Pelerin, une crypto banque suisse agréée par FINMA. En faisant de Dfns leur infrastructure de portefeuilles, l’équipe de Mt Pelerin a créé des comptes crypto configurables et sécurisés en quelques heures et au meilleur prix. « En plus d’utiliser l’une des technologies les plus sûres, Dfns fournit l’un des systèmes de conservation les plus faciles à intégrer. L’équipe a été super réactive pour intégrer nos feedbacks et apporter des solutions pragmatiques à nos problèmes » explique Sébastien Krafft, CTO de Mt Pelerin.



A ce jour, plus d’une centaine d’entreprises et d’institutions financières se sont inscrites sur la liste d’attente de Dfns et ont manifesté un intérêt fort pour ses produits, ses équipes et son expertise en matière de cryptographie, de cybersécurité, d’ingénierie informatique, de blockchain et de finance. C’est pourquoi Dfns souhaite renforcer ses équipes et prévoit de recruter 25 personnes pour passer de 15 à 40 salariés en 2022. Prochainement, l’entreprise compte publier dès septembre 2022 une API en libre-service et à prix réduit qui permettra à n’importe quel développeur d’applications de lancer en toute liberté ses projets (jeu vidéo, néobanque, application musicale, plateforme de trading, de prêt, etc.) sur une infrastructure de portefeuilles hautement sécurisée et unifiée.



A propos de Dfns

Dfns est une société de cybersécurité qui construit un SaaS pour la sécurisation d’actifs numériques. Leur mission est d'apporter de la sérénité à la finance décentralisée en éliminant les nouveaux risques de la blockchain et en rendant les transactions d’actifs digitaux plus faciles, rapides et abordables. Fondée en 2020 à Paris, Dfns est une startup incubée à Station F (labellisée Future40), accélérée par Techstars et reconnue DeepTech par le ministère de l’Économie. La société est déjà implantée à l’international et compte des bureaux à Paris, Amsterdam, New York, Londres, Stockholm et Sofia.



A propos de White Star Capital

White Star Capital est une plateforme mondiale d’investissement technologique qui investit à plusieurs niveaux de maturité dans des entrepreneurs exceptionnels créant des entreprises internationales ambitieuses. Opérant depuis New York, Londres, Paris, Montréal, Toronto, Tokyo et Hong Kong, notre présence, notre perspective et nos collaborateurs nous permettent de nous associer étroitement à nos fondateurs pour les aider à se développer à l'international.



A propos de Hashed

Hashed est un fonds de capital-risque mondial de plusieurs milliards axé sur le soutien des fondateurs pionniers de la blockchain et de la cryptomonnaie. Dirigé par des serial entrepreneurs et des ingénieurs, Hashed accélère l'adoption mondiale de la blockchain grâce à des investissements stratégiques et au renforcement de la communauté. Basé à Séoul, San Francisco, Singapour et Bangalore, Hashed a formé des fondateurs qui façonnent l’industrie du web3 dans le monde entier en accélérant des équipes telles que Terra Money, Axie Infinity, Klaytn (Kakao), Link (Line) et The Sandbox. Hashed collabore également avec le studio UNOPND et le service de conservation d’actifs numériques KODA.



A propos d’ABN AMRO Ventures

ABN AMRO Ventures est la branche de capital-risque d'ABN AMRO Bank. La mission du fonds est de réaliser des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques pertinentes pour la banque et la transformation numérique de ses produits et services. Le fonds totalise 150 M€ et dispose actuellement d'un portefeuille de 20 sociétés.



A propos de Bpifrance et du fonds Digital Venture

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Bpifrance Digital Venture est l’équipe en charge des investissements Venture dans les sociétés technologiques innovantes du secteur numérique. Elle accompagne aux stades de l’amorçage, et des Series A et B, des sociétés technologiques ayant l’ambition de devenir des leaders internationaux sur leur marché. Avec 700M€ sous gestion, Bpifrance Digital Venture a investi dans près de 90 entreprises et réalisé 15 cessions depuis 2011. L’équipe a investi entre autres dans Teads (racheté par Altice), Talentsoft, Netatmo (Legrand), Meilleurs Agents (Axel Springer), Balyo, Manomano, Evaneos, Openclassrooms, Cardiologs Technologies, Gitguardian, Strapi, Numworks.

