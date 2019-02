Deux nouveaux cabinets d'expertise comptable et d'audit rejoignent le réseau Absoluce

Le cabinet Numeral est implanté sur 4 sites dans la Marne et dans l'Aube, à Troyes, Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay. Une équipe de 50 personnes, dirigée par Bertrand Croisey et Denis Defer, propose des services d'expertise comptable et de conseil à une clientèle régionale. Le cabinet a développé une offre très complète d'outils numériques de comptabilité, gestion, paie et ressources humaines, et juridique. Ses mots-clés : copilotage, conseil et réactivité.



Pour Denis Defer : « Rejoindre le réseau Absoluce correspond à notre besoin de partage et de développement. Nous avons été séduits par le dynamisme des cabinets, leur exigence de qualité et leur souci constant d'améliorer les services proposés aux clients. »



Le cabinet RM Consultants est basé à Valence dans la Drôme. Une équipe de 35 associés et collaborateurs, dirigée par Jean-Luc Herrmann et Nicanor Ricote, développe des missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes auprès d'une clientèle régionale et nationale. Le cabinet est l'un des plus importants de la région Rhône-Alpes, très orienté conseil. Ses mots-clés : implication, service diversifié, disponibilité, conseil.



Pour Jean-Luc Herrmann : « Nous avons adhéré au réseau Absoluce car nous partageons les mêmes valeurs humaines et les mêmes objectifs de performance à tous niveaux. Intégrer en même temps le réseau international INAA, dont Absoluce est membre, nous permettra de répondre aux besoins de nos clients internationaux. »



Une belle étape dans le développement d'Absoluce, qui continue à tisser son maillage à travers la France.



Absoluce est un réseau de cabinets indépendants d'expertise comptable, d'audit et de conseil, qui offre une palette de services complète en comptabilité, fiscalité, juridique, social, systèmes d'information et accompagnement stratégique. Il compte 22 cabinets répartis sur 49 sites sur toute la France et regroupe 690 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de 61,5 millions d'euros.

Absoluce est membre d'INAA, association internationale qui regroupe des cabinets d'expertise comptable et d'auditeurs indépendants présents dans 50 pays dans le monde