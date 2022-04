Dentons Paris annonce la nomination de Jérôme Le Berre au titre d’Associé au sein de l’équipe Droit fiscal

Séverine Hotellier, Managing Partner du bureau de Paris déclare : « Je me réjouis de la nomination de Jérôme à bien des égards ; outre son expertise reconnue sur le marché français, Jérôme s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Dentons visant également à accompagner une clientèle étrangère. Cette association illustre par ailleurs l’importance que nous attachons à faire évoluer nos collaborateurs ».



Avocat au Barreau de Paris depuis 1999, Jérôme Le Berre intervient principalement en matière de fiscalité des transactions (fusions-acquisitions, private equity, joint-ventures et restructurations) et conseille également une clientèle d’investisseurs institutionnels français et étrangers pour la structuration de leurs opérations d’acquisition, de cession et de partenariat dans le secteur immobilier.



Il a ainsi assisté LRC Group et un groupe d’investisseurs institutionnels israéliens dans le cadre de l’acquisition, via l’OPCI River Ouest, de l’ensemble River Ouest, un immeuble de bureau de 64 000 m² situé près de La Défense-Paris, et dernièrement, Lighthouse Capital, une société d’investissements immobiliers internationale cotée, lors de l’acquisition auprès de Wereldhave d’un portefeuille de centres commerciaux en France. Germanophone, il conseille également certains fonds immobiliers allemands comme Catella Real Estate ou Patrizia.



Par ailleurs, il est récemment intervenu aux côtés de Véolia Environnement sur certains aspects fiscaux de son OPA sur Suez.



Jérôme a en outre développé une compétence fiscale de tout premier plan dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles, où il conseille des clients internationaux sur la structuration de leurs investissements en France et en Afrique francophone. Il assiste notamment le groupe canadien B2Gold sur l’ensemble de ses projets miniers en Afrique sub-saharienne.



Il est titulaire d’un DESS Juriste d’affaires (Université Paris-XI Paris-Sud) et diplômé de l’Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (anglais/allemand). Il est chargé d’enseignement en droit fiscal au sein du Master 2 de Droit des Affaires Internationales au sein de l’Université Paris-Saclay et membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).



Gianluca Calisti, associé en charge du département fiscal, souligne : « La promotion de Jérôme Le Berre illustre l’ambition de Dentons à Paris au sein de la pratique fiscale. »



