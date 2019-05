Dématérialisation des factures dans SAP : Aluminium Dunkerque choisit ITESOFT

C’est à l’issue de son rachat par la société GFG Alliance qu’Aluminium Dunkerque, n°1 de l’aluminium en Europe, a souhaité mener une réflexion globale sur son processus de traitement des factures fournisseurs.



Jean Marc Bessières, Chef de projet Finance pour Aluminium Dunkerque revient sur la genèse de ce projet : « En quittant le groupe Rio Tinto pour GFG Alliance, nous avons dû prendre une décision dans un temps très court : continuer avec nos outils existants i.e. notre ancienne solution de dématérialisation Readsoft et l’ERP SAP, ou envisager ce rachat comme une opportunité pour changer et améliorer notre performance. » Avec un impératif notable néanmoins : être opérationnel en moins de 3 mois afin de ne pas pénaliser la production des équipes comptables.



Rapidement, le choix a été fait de maintenir le même ERP pour capitaliser sur l’expérience SAP déjà acquise par les collaborateurs, et de remplacer l’ancienne solution de dématérialisation des factures par celle d’ITESOFT afin de traiter les 22 000 factures annuelles reçues au format papier et électronique. Un choix guidé à la fois par les performances d’automatisation de la solution ITESOFT, son haut niveau d’intégration avec SAP (via un connecteur dédié SAP synchrone) et la capacité d’ITESOFT - via sa méthodologie projet éprouvée sur plusieurs centaines de projets similaires - à mener le projet rapidement dans les délais impartis.



Frédéric Massy, Directeur du Marketing ITESOFT indique : « C’est une réelle fierté que de pouvoir compter un tel fleuron de l’industrie parmi nos clients. Cette nouvelle signature, une de plus dans le monde SAP, nous conforte dans notre stratégie : garantir le meilleur niveau d’intégration possible avec SAP afin d’accompagner efficacement les entreprises utilisatrices dans la transformation digitale de leur fonction finance. »



