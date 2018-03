Deloitte présente l’étude « Deloitte Industrial 40 » qui analyse l’évolution de 2000 à 2009 du ratio EV/EBITDA de 1 346 sociétés cotées dans 40 secteurs d’activité.



« De 2000 à 2009, l’économie mondiale a subi deux chocs économiques de grande ampleur, des bouleversements technologiques profonds et l’accélération de la mondialisation des échanges, autant de changements que notre étude sur les multiples boursiers illustre par secteur et zone géographique. A l’exception de 2008, nous notons avec intérêt la résistance des multiples de valorisation sur la période, favorisée par le poids de la Chine et des pays à forte croissance sur l’échiquier mondial.» commente Christian Pajot, Associé, Deloitte France. « En 2010, le rebond des multiples s’est poursuivi et leur niveau pourrait dépasser celui de 2000. Les récents événements au Japon auront un impact majeur en 2011 pour les entreprises de ce pays et influenceront également leurs partenaires commerciaux du monde entier. »



L’étude « Deloitte Industrial 40 - The story of 2000-2009 global market multiples » est disponible sur le site deloitte.fr



Malgré les deux chocs économiques de la décennie, les multiples ont connu une stabilité remarquable



Alors que la décennie 2000-2009 a été marquée par deux chocs économiques (2001-2002 et 2007-2008), le multiple EV/EBITDA de l’ensemble du panel est resté proche de 10x avec une faible amplitude. Seule la crise de 2008 a véritablement impacté le multiple moyen avec un plancher de 7,6x, le maximum (10,7x) ayant été atteint en 2000. En 2009, le multiple avait retrouvé son niveau moyen sur 10 ans (9,9x) à 10x.



Un classement sectoriel dominé par l’impact de l’évolution technologique



Le développement d’Internet et l’éclatement de la bulle ont eu des conséquences majeures sur l’ensemble des secteurs technologiques qui figurent en tête du classement sectoriel mondial (Logiciels 13,6x ; Équipements Télécoms 13,5x ; Semi-conducteurs 13,0x). En revanche, la téléphonie fixe (6,3x) et dans une moindre mesure la téléphonie mobile (7,7x), se classent en queue de peloton.

« Les valeurs technologiques restent prisées par les marchés, bien que sensiblement moins valorisées qu’au début de la décennie. En revanche, les multiples des secteurs des produits de consommation associés aux loisirs et au luxe ont été dopés par l’effet mondialisation » poursuit Christian Pajot.



Une décennie difficile pour les entreprises occidentales



L’analyse de l’évolution du multiple sur 10 ans est aussi riche en enseignements sur le plan géographique. Ainsi, la plupart des entreprises européennes et nord américaines ont vu leurs multiples chuter à l’exception notable des entreprises allemandes, canadiennes et espagnoles.

A l’évidence, la Chine est le grand gagnant de la décennie. En 2000, le multiple des 139 entreprises chinoises retenues dans le panel était de 12,5x. En 2009, il était passé à 16,6x avec une moyenne de 12,3x sur 10 ans. En deuxième place, l’Inde (27 entreprises) est passée de 8,2x en 2000 à 14,6x en 2009 avec une moyenne de 12,0x sur 10 ans.

De manière surprenante, le Brésil et la Corée du Sud enregistrent les plus mauvaises performances sur 10 ans. Ces deux pays se retrouvent en fin de classement avec l’Allemagne qui est pourtant l’un des champions européens.



