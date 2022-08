Découvrir 4 logiciels de trading automatiques de bitcoin et de crypto-monnaies Il est très courant de rencontrer aujourd’hui des sites de négociation automatisées qui sont alimentées par des robots cryptographiques configurables.





Cryptos : top 4 des meilleurs logiciels de trading automatiques



Si vous venez de débuter le trading de crypto,



Néanmoins, il faut noter que s’ils utilisent des robots de trading dès le début de l’aventure, ils ont la possibilité de limiter les erreurs et d’apprendre au fur et à mesure. La seule chose qu’ils doivent faire est de travailler à comprendre comment configurer les robots. Idéalement, ces robots peuvent travailler toute une journée sans nécessité d’intervention humaine. Traiter donc avec ces logiciels de trading dont quelques-uns sont présentés ici peut vous aider à vous faire plus facilement la main.



Zenbot

Zenbot est un robot automatique gratuit qui utilise l’intelligence artificielle. Il propose un grand nombre de fonctionnalités inédites dont la pratique de l’arbitrage. Il est en mesure d’exécuter en même temps plusieurs transactions et il faut signifier que les principaux sites d’échanges sont compatibles avec ce logiciel.



Gunbot

Ce robot a été créé en décembre 2016 et il permet d’utiliser jusqu’à 36 stratégies passives qui peuvent également être personnalisées. Avec une communauté qui compte des milliers de traders actifs, le fonctionnement de cette application est compatible avec les plus grosses plateformes telles que Binance ou Kraken. Vous pouvez acheter Gunbot sous forme de licence à vie et bénéficier des mises à jour incluses.



Gekko

Gekko est un robot pour trader principalement le Bitcoin. Il a été pensé et développé par la communauté Github qui compte en son sein des développeurs expérimentés. Vous pouvez le personnaliser comme vous le voulez et quand vous le désirez. Il reste gratuit et il faut rappeler qu’il est pris en charge par de nombreux sites.



Haasbot

Grâce à ce robot, vous pouvez avoir accès à une multitude de possibilités permettant d’automatiser entièrement les échanges.En utilisant des modèles de trading avancés, Haasbot vous offre plusieurs avantages et retenez qu’il est bien compatible avec les plus gros échangeurs comme :

• Gdax ;

• Binance ;

• Kraken...



Choisir un logiciel de trading automatique de crypto-monnaies : comment s’y prendre ?



Par définition, un robot de trading crypto est une forme d’application conçue pour faciliter les analyses de données de trading sur le marché des crypto-monnaies. Dès que vous en installer un, vous devez le personnaliser selon vos préférences et vos besoins. Il pourra ensuite vous aider à analyser le marché et il exécutera automatiquement toutes les transactions.



Avec les nombreux robots de crypto trading accessibles sur le marché, il est normal qu’il vous soit difficile d’en choisir un meilleur. Il est donc capital que vous ayez à l’esprit quelques facteurs indispensables à prendre en compte.



Fiabilité, transparence et rentabilité



La confiance est un élément clé pour la réussite. Pour ce fait, vous devez opter pour un robot fonctionnel et fiable dans le temps. Tous les détails de fonctionnement doivent être énoncés de manière claire et vous devez veiller à collaborer avec une entreprise qui présente les meilleures stratégies.



Sécurité et comptabilité



La sécurité du logiciel est un aspect capital auquel vous devez penser avant de lancer le logiciel. S’il le faut, impliquer un spécialiste dans le processus, car il est facile d’être soumis à des piratage quand le robot est mal choisi. Pour finir, sachez également que le logiciel doit être compatible avec tous les sites de trading que vous utilisez. Vous devez donc y faire attention pour ne pas être confronté à des difficultés plus tard.

