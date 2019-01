Déclaration de revenus : comment réduire le montant de ses impôts ?

Avec le prélèvement à la source, la question de l’impôt sur le revenu a été plutôt chamboulée en ce début d'année. Pourtant, la déclaration est toujours de mise puisque le prélèvement à la source s'effectue sur l'année passée. Ainsi, ce printemps, il vous faudra effectuer votre déclaration de revenus sur l'année 2018. C'est à ce moment-là que la question cruciale se pose : comment réduire la facture finale ? Si la fraude est fortement déconseillée, il est cependant possible de réduire le montant de ses impôts en connaissant les divers points que l'on peut déclarer et qui donnent droit à des déductions, en voici quelques-uns...Cela peut paraître tout bête, mais procéder à une vérification des informations pré-remplies sur votre déclaration de revenus est un bon départ pour s'assurer de payer le prix juste. En effet, si les erreurs sont rares elles ne sont pas impossibles et en prendre connaissance et les signaler sera le premier réflexe à avoir. Il en va de même pour ce que vous allez inscrire sur votre déclaration de revenus, l'exactitude des informations fournies pourra tout changer sur le total à payer (en savoir plus sur la déclaration d'impôts).En ce qui concerne l’aide financière à un parent ou enfant par exemple, il est possible de l'inclure dans sa déclaration de revenus et cela pourra donner droit à une déclaration fiscale. Attention cependant, il est préférable de se concerter avec le membre de la famille concerné, car si vous déclarez les montants versés tout au long de l'année, il ou elle devra en faire de même de son côté pour les montants reçus et c'est sa facture qui risque de grimper.Qui plus est, l'hébergement d'un enfant majeur ou d'une personne âgée de plus de 75 ans qui ne serait pas un ascendant peut également donner droit à un abattement fiscal.Si au cours de l'année vous avez investi dans des équipements ou des travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement, vous pourrez également le déclarer et pourrez profiter d'une déduction grâce au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique. Il pourra par exemple s'agir de l'isolation des combles, de l'isolation thermique des murs, de l'installation de double-vitrages ou encore d'un nouveau mode de chauffage. Attention cependant, pour être accordé, ce crédit d'impôt doit répondre à divers critères bien précis (par exemple, l'artisan qui réalisera l'installation devra être certifié RGE) qu'il conviendra de vérifier en amont (vous trouverez plus d'infos sur le sujet grâce au blog Immoz.info ).Un don à une association effectué au cours de l'année peut également donner accès à une réduction fiscale. Pour prouver qu'un don a bien été effectué de votre part, il vous faudra demander un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus. Ce type de démarche pourra donner droit à une réduction allant de 66% à 75% du montant du don effectué.Bien entendu, il existe de nombreuses autres façons de réduire le montant de ses impôts en soignant sa déclaration de revenus, il convient donc de prendre le temps d'obtenir les renseignements nécessaires. Une mission pas des plus amusantes, on vous l'accorde, mais le jeu en vaut la chandelle !