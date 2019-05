De la signature électronique au miel, et aujourd'hui au copilotage opérationnel des entrepreneurs : Alexandre Stern intègre l'équipe d'I&S Adviser

Alexandre Stern a toujours été porté par l'envie et l'esprit d'entreprendre. Après 2 créations de PME, une reprise d'entreprise et quelques années chez McKinsey à faire du conseil en stratégie, il a été très vite tenté par le projet d'I&S Adviser : travailler main dans la main et sur le terrain avec des entrepreneurs sur des sujets-clés du développement des PME, en partageant avec eux et en mettant à profit ses divers retours d'expérience. Une posture de « sparring partner » qui lui a tout de suite parlé et plu.



« Un entrepreneur a toujours beaucoup de valeur à apporter et à partager avec ses pairs. Si moi-même j'avais été accompagné opérationnellement sur mes différents projets, je serais certainement allé plus vite, j'aurais pu prendre de meilleures décisions, j'aurais pu affiner mes choix et stratégies de croissance. Mon expérience de conseil en stratégie a certes été enrichissante mais il me manquait une dimension « terrain ». En tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de faire et pas uniquement de dire ce qu'il est pertinent de faire. M'engager sur des résultats tangibles et mesurables fait naturellement partie du jeu. Enfin, avoir ce rôle en pouvant s'appuyer sur une équipe et un réseau est un vrai plus - bref, tout ce que le métier d'operating partner et I&S Adviser m'offrent aujourd'hui ! », s'enthousiasme Alexandre.



Basé en Ile-de-France, Alexandre Stern mettra à disposition des chefs d'entreprise ses savoir-faire et retours d'expérience notamment en matière de création de start-up, de construction de business model, d'adaptation de la chaîne de création de valeur, de mise sur le marché des offres, de gestion et optimisation du cash-flow, etc.



Son arrivée chez I&S Adviser porte à 8 le nombre d'operating partners au sein de son équipe, tous entrepreneurs et donc à même de copiloter les phases stratégiques de croissance d'une entreprise avec leur fondateur (évolution du business model, lancement de nouvelles offres, ouverture de nouveaux marchés, acquisitions, levées de fonds, LBO, ouverture de filiales à l'étranger, acquisitions, etc.).





Alexandre Stern, HEC (promo 2001), a créé sa 1ère entreprise à la sortie de son école, avec son frère, en 2001 : Cryptolog est l'une des 1ères start-up françaises sur le marché de la signature électronique, connue aujourd'hui sous la marque de son produit phare, Universign. Après des débuts parsemés d'embûches sur un marché tout juste naissant, il participe à l'installation de la marque et à la croissance de l'entreprise.



Il quitte la direction opérationnelle de cette entreprise en 2009 pour suivre un MBA à l'Insead. Il intègre ensuite le cabinet McKinsey&Company où il officie en tant que consultant en stratégie de 2010 à 2011. La dimension entrepreneuriale lui manquant, il quitte le conseil en 2012 pour participer à la reprise de la société Lovendalmasaï (200 personnes, 60 M€ de chiffres d'affaires) dans le cadre d'un LBO. Après un retournement réussi, la société est cédée à Alma Consulting pour créer Ayming en 2014.



Alexandre reprend alors le chemin de la création d'entreprise : fin gourmet, attiré par le secteur de la Food haut de gamme, il crée la Maison Alexandre Stern qui propose des miels rares et chocolats haut de gamme. Fort du succès de son concept, il élargit sa gamme, ouvre quelques boutiques en France et à l'étranger, crée une boutique en ligne, négocie des accords de distribution avec des enseignes comme Harolds. En parallèle, il se lance dans l'écriture de livres dont le premier sortira en septembre 2019.

Début 2019, il croise le chemin des operating partners dont le métier résonne tout de suite pour lui : c'est décidé, il intègre le réseau en avril 2019.



A propos d'I&S Adviser - www.isadviser.com

I&S Adviser a créé le tout premier réseau français d'operating partners, des entrepreneurs expérimentés qui épaulent opérationnellement les fondateurs de start-ups, PME ou ETI et les aident à atteindre leurs objectifs de croissance.

S'appuyant sur leurs retours d'expérience (tant leurs succès que leurs échecs), ces « have it done » s'engagent sur des résultats opérationnels et prennent des risques avec le chef d'entreprise.

Fédérés sous une marque unique, les operating partners d'I&S Adviser interviennent à la demande de l'entrepreneur ou d'un fonds d'investissement, sur 4 sujets : le « Business Staging », le développement à l'international, le « check-up de l'existant » et la création de business models digitaux.