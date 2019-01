De Pardieu Brocas Maffei conseille Chargeurs dans le cadre de la mise en place d’un crédit syndiqué inédit de 230M€

Ce crédit syndiqué comprend :

- 100 millions d’euros de lignes RCF à maturité 5 + 1 ans ;

- 130 millions d’euros de lignes Term Loan à maturité 6 ans.



Souscription par un pool bancaire composé de 7 banques françaises et internationales de premier plan : BPCE dont Natixis, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Bred, Palatine ainsi que CIC, HSBC, Saar LB, BNP Paribas, Bank of China et Commerzbank.



Chargeurs est un groupe industriel et de services d’implantation mondiale, qui occupe une position de leader sur les segments de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage pour habillement, des substrats techniques et de la laine peignée.



Chargeurs était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Sébastien Boullier de Branche, associé, pour les aspects de financement bancaire, de Patrick Jaïs, associé, pour les aspects corporate et de Priscilla Van den Perre, counsel, pour les aspects fiscaux.



Conseil financier : Redbridge dont l’équipe était composée de Didier Philouze, Muriel Nahmias et Louis Lafont.



Conseil des banques : le pool bancaire était conseillé par le cabinet Goodwin Procter Paris dont l’équipe était composée de Arnaud Fromion et de Benjamin Filiatre.



