Dataiku nomme Adam Towns au poste de directeur financier pour piloter la prochaine phase de croissance de l'entreprise Cette nomination intervient alors que la plateforme leader dans l'IA enregistre sur douze mois une croissance de 60 % de ses revenus récurrents annuels, avec 150 millions USD (ARR).

Dataiku, spécialiste de l'analyse prédictive et de l'IA du quotidien, annonce la nomination d'Adam Towns au poste de directeur financier (CFO). Offrant une solide expérience de la finance et des hautes technologies, Adam Towns a précédemment joué un rôle majeur dans l'introduction en bourse de la société Mimecast et a accompagné la forte évolution de son chiffre d'affaires, multiplié par quinze. Avec Dataiku, il rejoint une entreprise qui connaît une très nette montée en puissance, comme en attestent 60 % de croissance de ses revenus récurrents annuels sur une période de douze mois, dépassant ainsi la barre des 150 millions USD.



« Il est clair que nous allons voir dans l'avenir une utilisation massive de la data et de l'intelligence artificielle, et Dataiku se situe aux avant-postes de ce mouvement », explique Adam Towns. « La demande est immense et elle va s'amplifier, alors que les entreprises bénéficient déjà des avantages incroyables que l'IA confère à tous les types d'activité et à toutes les applications. Ce marché potentiel massif, combiné à l'historique déjà exceptionnel de Dataiku, à sa culture d'entreprise et au talent de ses équipes, expliquent qu'il a été très facile pour moi de prendre une décision et de rejoindre l'entreprise. »



Avant de rejoindre les rangs de Dataiku, Adam Towns avait été directeur financier de la société Sisense, où il dirigeait les équipes en charge des opérations financières et commerciales à l'international. Il était précédemment directeur de la stratégie financière, de la planification et de l'analyse (FP&A) chez Mimecast. A ce poste, il avait supervisé en 2015 l'introduction en bourse de l'entreprise, et l'expansion de ses effectifs dans le monde, passant d'environ 100 collaborateurs et 30 millions USD de chiffre d'affaires, à près de 2 000 collaborateurs et plus de 500 millions USD.



Adam Towns va donc superviser la stratégie financière et les opérations de Dataiku, en mettant l'accent sur le développement d'une entreprise qui connaît déjà une rapide croissance. Dataiku a enregistré une dynamique remarquable l'année écoulée, avec plusieurs temps forts :



● Tour de table de série E pour 400 millions USD avec valorisation de 4,6 milliards USD

● Quasi doublement des effectifs, avec plus de 400 nouveaux collaborateurs dans le monde, dont 40 % de femmes

● Ouverture de 11 nouveaux bureaux dans le monde, avec notamment Raleigh (Caroline du Nord) ; Chicago (Ill.) ; Francfort (All.) et Shibuya (Japon)

● Partenariats nouveaux ou élargis avec des leaders de l'industrie du cloud, lancement sur les places de marché Azure, Amazon Web Services et Google Cloud. Dataiku a également été nommé Data Science Partner de l'année par Snowflake



« Adam est le profil idéal et il rejoint l'entreprise au moment opportun, alors que l'IA pénètre le secteur mainstream et que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance », souligne Florian Douetteau, cofondateur et CEO de Dataiku. « Son expérience dans la supervision d'une entreprise qui connaît une période d'hyper expansion à l'international, combinée à sa passion pour l'analyse des données et pour les technologies émergentes, sont autant d'atouts qui confortent ma confiance dans l'avenir et dans la réussite à long terme de Dataiku, alors que nous œuvrons ensemble pour mettre l'IA du quotidien à la disposition de nos clients. »



A propos de Dataiku

Dataiku is the platform for Everyday AI that allows companies to leverage one central solution to design, deploy, govern, and manage AI and analytics applications. Since its founding in 2013, the company has been the leader in democratizing data and empowering organization-wide collaboration. Today, more than 450 companies worldwide use Dataiku to integrate and streamline their use of data, analytics, and AI, driving diverse use cases from fraud detection and customer churn prevention, to predictive maintenance and supply chain optimization.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Lombard Odier Investment Managers nomme Ruben Lubowski en tant que Chief Carbon and Environmental Markets Strategist Freshfields nomme quatre nouveaux counsel à Paris iXO Private Equity : Hélène-Anaïs Bouscarle Responsable RSE