Data-altruisme : L’Exploratoire Sopra Steria Next et la Human Technology Foundation dévoilent leur nouveau rapport pour une exploitation éthique des données Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria, dévoile le nouveau rapport « Le data-altruisme : les données au service de l’intérêt général » coconstruit par l’Exploratoire, le do tank de la marque Sopra Steria Next, et la Human Technology Foundation.

Ce rapport montre ce que la notion de data altruisme peut apporter à une exploitation éthique des données.



Ce rapport contribue à la définition du data altruisme, permet de mieux en saisir les contours et met en avant les opportunités et les limites inhérentes à ce nouvel outil. Il propose également des possibilités réglementaires et d’actions pratiques pour une exploitation éthique des données. Dans ce rapport est développée une analyse des modes de partage de données actuels et inspirants en vue de l’élaboration de modèles data altruistes. Des recommandations sont ainsi détaillées pour permettre la mise en œuvre et le développement de ces modèles et d’en assurer véritablement le caractère altruiste.



La publication de ce rapport s’inscrit dans un contexte où le marché mondial des services de traitement de données massives est en constante augmentation. Il représenterait plus de 200 Mds$ en 2020 alors que le volume mondial des données devrait augmenter de 530 % d'ici 2025, selon les projections de la Commission Européenne en février 2020. Pour autant, si le big data offre de très fortes perspectives de développement scientifique, culturel ou économique, la question du traitement des données suscite les craintes tant du grand public que des entreprises.



Aussi, la Commission européenne a proposé un outil réglementaire relatif à la gouvernance des données dit Data Governance Act (DGA) dont l’objectif est de « favoriser la disponibilité de données en vue de leur utilisation, en augmentant la confiance dans les intermédiaires de données et en renforçant les mécanismes de partage de données dans l’ensemble de l’UE ».



Cet outil introduit la notion de data altruisme, une nouvelle voie de partage des données. Elle repose sur la création d’organisations altruistes en matière de données, des tiers de confiance, indépendants, à but non lucratif, chargés d’assurer dans la plus totale transparence le recueil de données transmises par des tiers à des fins d’intérêt général.



Le défi réside désormais dans la confrontation de cette ambition juridique avec les faits. L’Exploratoire Sopra Steria Next et la Human Technology Foundation se sont donc associés afin d’évaluer la portée de cette création juridique, d’en apprécier les potentialités et de formuler des propositions concrètes pour une mise en œuvre à la fois efficace et pleinement inscrite dans des projets d’intérêt général.



Dans leur rapport, l’Exploratoire Sopra Steria Next et la Human Technology Foundation proposent plusieurs actions autour des axes de :

- Créer une organisation data altruiste

- Définir la gouvernance de l’organisation data altruiste

- Encourager les personnes physiques et morales à partager leurs données

- Assurer le partage des données dans la confiance et un cadre sécurisé

- Financer l’organisation data altruiste



« Les données sont désormais essentielles pour permettre aux entreprises de conduire leurs activités. Pour autant, toutes ne perçoivent pas encore que ces données sont un formidable levier d’innovation, de développement, de compétitivité et même un vecteur décisif de progrès. Chez Sopra Steria Next, nous sommes convaincus que ces questions d’éthique, de confiance et de responsabilité d’entreprise prendront une part essentielle dans la compétitivité des entreprises. C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi de nous pencher sur le concept de data-altruisme en cherchant à définir les conditions dans lesquelles nous pouvons exploiter, en toute confiance, le potentiel des données au service du bien commun. » conclut Jean-Claude Lamoureux, Directeur Exécutif de Sopra Steria Next et membre du Comex.



A propos de Sopra Steria Next

Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria. Ses 3 400 consultants en Europe conçoivent des stratégies visionnaires, réellement actionnables et s’engagent sur des résultats tangibles pour les entreprises, leurs collaborateurs et leurs clients.

Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

http://www.soprasterianext.fr



La Human Technology Foundation

La Human Technology Foundation, créée en 2012, est une fondation mais aussi un réseau de recherche et d'action qui place l'être humain au cœur du développement technologique. La mission de HTF est double. D’une part, construire des plateformes de discussion pour aider les acteurs de la Tech (entreprises, chercheurs, décideurs publiques) en organisant des séminaires et évènements. D’autre part, apporter une expertise à ces acteurs à travers, par exemple, des méthodes d’analyses éthiques de technologies. Le réseau HTF compte plusieurs milliers de membres et opère à Paris, Montréal, San Francisco, Rome, Bruxelles et Genève.



