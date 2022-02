Damae Medical lève 5M€ pour le dépistage non-invasif des cancers de la peau

Damae Medical annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros pour accélérer le déploiement en Europe de sa plateforme deepLive et ainsi révolutionner le dépistage et le suivi des cancers de la peau.



• Investissements majeurs dans le développement de nouvelles fonctionnalités produit et de solutions d’intelligence artificielle (IA) pour redéfinir la prise en charge des cancers de la peau

• Accélération commerciale en Europe notamment en France, en Allemagne et en Italie de la plateforme deepLive™

• Premières validations cliniques aux États-Unis et en Australie



Damae Medical, société medtech développant des dispositifs médicaux d’imagerie optique et des logiciels d’IA d’aide au diagnostic à destination des dermatologues, annonce aujourd’hui la réalisation d’une série A d’un montant de 5 millions d’euros. L’opération conseillée par Klever Invest a été menée par BNP Paribas Développement et suivie par les investisseurs historiques Kurma Partners et Paris Saclay Seed Fund.



Anaïs Barut, co-fondatrice et présidente de Damae Medical a déclaré : « Notre ambition chez Damae Medical c’est de redéfinir la prise en charge des cancers de la peau sans biopsie. C’est ce que nous sommes parvenus à faire grâce à notre solution deepLive™ en collaborant avec les meilleurs centres hospitaliers à travers le monde. Les moyens financiers offerts par cette seconde levée de fonds de 5 millions d’euros vont nous permettre de poursuivre et d’accélérer le déploiement commercial de deepLive™ en Europe et de pousser encore plus loin le développement de nos produits. Notre objectif est simple : fournir aux dermatologues une solution complète pour prendre en charge les patients de façon précoce, efficace et non invasive. Nous allons également collaborer avec de plus en plus de centres pour positionner nos outils d’IA comme des compagnons de routine pour les dermatologues et ainsi faciliter et accélérer la pose du diagnostic. Les cancers de la peau concernent chaque année plus de 5 millions de personnes dans le monde et le pronostic des patients continue de dépendre fortement du moment de leur diagnostic. »



Développement de nouvelles fonctionnalités



La réalisation de ce tour de table permet de poursuivre les investissements dans le domaine optique et dans les solutions cloud et IA. La société travaille de façon continue à améliorer les capacités d’imagerie et ainsi diversifier les indications cliniques adressables avec deepLive™. En parallèle, le déploiement d’une plateforme cloud et d’applications web associées ouvre la porte vers la télémédecine. Enfin, Damae Medical développe, en étroite collaboration avec les dermatologues, des solutions d'IA afin d'améliorer la détection et la visualisation des structures cutanées en 3D, mais aussi d'apporter une aide au diagnostic des cancers de la peau.



Le Professeur Jean-Luc Perrot, chef du service de dermatologie au CHU de Saint-Etienne a expliqué : « J’utilise deepLive™ en routine clinique sur de nombreux types de lésions : mélanomes, carcinomes, kératoses actiniques, maladies inflammatoires, caractérisation du vieillissement cutané etc. La sonde d’imagerie fournit des images 3D uniques des différentes couches de la peau à l’échelle cellulaire. Il est ainsi possible de poser en temps réel un diagnostic sans avoir recours à la biopsie et de mettre en place le traitement ou de suivre son efficacité ce qui est particulièrement utile lors du traitement non chirurgical. De plus, deepLive™ permet de définir l’étendue de la pathologie en amont de la chirurgie afin d’éviter des reprises chirurgicales et le risque de récidive. Depuis sa création, l’équipe Damae Medical s’est distinguée par sa capacité et sa vitesse d’innovation hors du commun ainsi que par son service client exceptionnel !»



Déploiement international. La société entend accélérer son développement commercial en Europe, avec des efforts importants en France, en Allemagne et en Italie où la traction est forte depuis le lancement commercial en 2020. En parallèle, des études d’impact médico-économique permettront d’évaluer le bénéfice coût-efficacité de la solution deepLive™.



Hors Europe, Damae Medical prépare le terrain pour les marchés américain et australien à travers ses études cliniques déjà en cours. Les fonds investis permettront de structurer et renforcer les équipes en cherchant les profils les plus compétents pour répondre aux challenges à venir.



Sophie Pierrin Lepinard, Directrice de participation BNP Paribas Développement, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe de Damae Medical pour soutenir sa croissance. Damae Medical a clairement démontré sa capacité à transformer des innovations de pointe en produits à haute valeur ajoutée, industriellement matures et déployables dans le monde entier. Grâce àson fort potentiel applicatif et économique, deepLive™ a su s’imposer auprès d’hôpitaux et de cliniques de renom, de dermatologues en pratique libérale et aussi de sociétés cosmétiques et pharmaceutiques de premier plan. Au cours des 3 dernières années, le chiffre d’affaires de la société a doublé chaque année. Plus de 30 équipements ont déjà été installés. L’accélération commerciale devrait permettre de doubler la base installée en 2022 et de la multiplier par 5 en 2024. Damae est une bonne illustration de la stratégie d’investissement en santé digitale que nous avons démarrée il y a 4 ans. »



Philippe Peltier, Directeur Associé de Kurma Partners, a conclu : « A partir de sa nouvelle modalité d’imagerie cellulaire, Damae Medical développe un ensemble de solutions d’IA pour simplifier, rationnaliser et standardiser le diagnostic des pathologies dermatologiques mais aussi le suivi de l’efficacité des traitements, qu’ils soient chirurgicaux ou non. La solution complète deepLive™ offre au praticien de nouveaux outils d’intelligence à la pointe de la technologie pour une prise en charge du patient performante, précise et non invasive. Pour preuve, la société a déjà vendu des dispositifs dans plus de 10 pays, en Europe, aux Etats-Unis mais aussi au Japon. Très fiers de poursuivre notre accompagnement de Damae Medical entamé en 2017 lors de son premier tour de table, nous sommes extrêmement confiants dans sa capacité à prendre de fortes positions sur un marché estimé à 2,3 milliards de dollars uniquement en comptant l’Europe, les États-Unis et l’Australie ».



A propos de Damae Medical

Damae Medical réinvente l’imagerie de la peau et redéfinit ainsi le dépistage, la prise en charge et le suivi des cancers de la peau (mélanomes et carcinomes) grâce à sa solution deepLive™ qui permet un examen optique précis, rapide et fiable, sans faire de biopsie.Dotée du marquage CE, le dispositif médical deepLive™ repose sur la technologie d’imagerie optique propriétaire de LC-OCT (Line-field Confocal Optical Coherence Tomography) qui fournit des images 3D des différentes couches de la peau à l’échelle cellulaire, complétée par plusieurs briques logicielles et d’Intelligence Artificielle (IA). Cette innovation est protégée par 6 familles de brevets et affiche déjà plus de 50 publications scientifiques et médicales.Présent dans 10 pays et utilisé dans plus de 30 centres de référence, deepLive™ transforme la pratique quotidienne des dermatologues rendant la prise en charge des pathologies cutanées efficace, rassurante et non invasive pour le patient. Le produit est également utilisé par des acteurs cosmétiques et pharmaceutiques de premier plan à des fins de recherche et d’évaluation. Basée à Paris, Damae Medical emploie actuellement 25 collaborateurs. Lauréate de plusieurs prix d’innovation (MIT Technology Review, Bpifrance, Commission Européenne), la société a pu investir plus de 20 millions d’euros depuis sa création en 2014.

www.damae-medical.com



A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, créée en 1988, investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI en qualité d’actionnaire minoritaire.

En 2016, l’activité d’investissement a été complétée par une enveloppe dédiée au capital de start-ups à fort potentiel pour accompagner leur croissance à différents stades de maturité. BNP Paribas Développement détient actuellement un portefeuille de plus de 400 sociétés qui représente 1,3Mds€ sous gestion dont 80 start-ups.

www.bnpparibasdeveloppement.com



A propos de Kurma Partners

Créé en 2009 et basé à Paris, Kurma Partners est un acteur européen de référence dans le financement de l'innovation en Santé et Biotechnologie, du pré-amorçage au capital développement, notamment à travers ses fonds Kurma Biofund I, II, III et Kurma Diagnostics et Kurma Diagnostics II, ainsi qu’à travers les liens que l'entreprise a tissés avec un réseau d'instituts de recherche et d'hôpitaux prestigieux. www.kurmapartners.com



A propos de Paris-Saclay Seed Fund

Paris-Saclay Seed Fund a été lancé en 2016 pour soutenir les start-ups les plus prometteuses issues de l’écosystème de l’Université Paris-Saclay. Le fonds est géré par deux sociétés de capital-risque de renom : Partech Ventures, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les technologies de l’information et le digital, et Kurma Partners, responsable des investissements en sciences de la vie. Ce fonds de 50 millions d'euros investira dans des start-ups en amorçage.

www.seedfund.parissaclay.com



A propos de Klever Invest

Basée à Paris et à Luxembourg, Klever Invest accompagne les dirigeants et entrepreneurs de sociétés innovantes en leur fournissant un conseil sur-mesure dans les opérations de cession, levée de fonds et réorganisation de capital.

www.kleverinvest-pe.net



