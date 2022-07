DWF renforce sa pratique Restructuring à Paris DWF, cabinet d'avocats international, annonce l’arrivée de Michael Cahn en qualité d'associé, au sein de son pôle « Finance & Restructuring ».

Installé depuis 2017 sur la place de Paris, DWF poursuit le développement de ses activités en France avec l’arrivée de Michael Cahn, fondateur du cabinet Cahn Wilson, et de son équipe de 4 collaborateurs, dont 3 of counsels. Désormais fort de 16 associés, DWF se positionne comme un acteur de premier plan sur le marché français, tant en conseil qu'en contentieux, des entreprises.



Fort d'une expérience de plus de 20 ans en conseil et contentieux civil, commercial et pénal, Michael Cahn intervient lors des procédures amiables et/ou collectives pour la restructuration d’entreprises. Il a acquis une connaissance solide lui permettant de traiter toutes les questions relatives à la protection de la responsabilité des dirigeants et des actionnaires. Son cœur d’activité s’étend au contentieux de ces situations souvent complexes. Au cours de ces années, il a créé des relations de confiance et de proximité avec un réseau de correspondants avec lequel il partage les valeurs d’efficacité et de disponibilité.



Michael rejoint le bureau parisien de DWF après avoir débuté en 2000 au sein du cabinet Granrut Vatier Baudelot (GVB). En 2002, il rejoint le cabinet Pardo Boulanger & Associés (PBA), avec lequel il a créé en 2007 la société Cahn & PBA, qu’il dirigea à partir de 2009 sous l’appellation Cahn Avocats, qui deviendra en 2018 Cahn Wilson.



Au sein de DWF, Michael animera le pôle "Finance & Restructuring" de DWF France avec Richard Jadot, associé spécialisé en droit bancaire qui a rejoint le cabinet il y a quelques mois et Paul César, associé spécialisé en dette privée. Michael Cahn est accompagné de trois of counsels, Sarah Mincel, spécialisée en droit fiscal, Gérard Fohlen-Weill, spécialisé en droit bancaire et Richard Koplewicz, spécialisé en droit pénal des affaires, ainsi que d'un collaborateur senior, Thomas Alho Antunes, spécialisé en droit des procédures amiables et collectives. Un collaborateur junior complètera cette équipe dès ce mois de septembre 2022.



Michael Cahn, commente : « Le développement ambitieux du bureau parisien de DWF nous a séduit et c’est avec enthousiasme que l’équipe Cahn Wilson le rejoint. Notre savoir-faire dédié aux dirigeants et à leurs entreprises en difficulté se développera encore mieux grâce au réseau international du cabinet et aux secteurs historiques de DWF, notamment en droit des assurances. La transversalité de leurs expertises permet de créer de nouveaux leviers pour nos clients et de mieux répondre à leurs attentes. Le choix de DWF qui était à la recherche d’une pratique reconnue en restructuring s’est imposé comme une évidence ».



Jean-François Mercadier, Managing Partner de DWF en France, ajoute : « L'arrivée de cette équipe s'inscrit dans la stratégie de DWF d'être présent, en France, dans les domaines du conseil et du contentieux essentiels aux activités des entreprises intervenant dans les secteurs dans lesquels DWF s'est spécialisé. L'expertise reconnue de Michael et de son équipe en matière de règlement des difficultés des entreprises et d'accompagnement des dirigeants dans le cadre des polices d'assurance D&O, s'inscrit parfaitement dans cette stratégie, en particulier dans la période que nos économies traversent ».



Biographie :

Michael Cahn, 48 ans, est associé au sein du cabinet DWF.

Il est titulaire d’un DESS de droit immobilier auprès de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Inscrit au barreau de Paris depuis 2000, il rejoint le bureau parisien de DWF en juillet 2022 en qualité d’associé, au sein du pôle "Finance & Restructuring".

Avant de rejoindre DWF, il a débuté au sein du cabinet Granrut Vatier Baudelot, et rejoint dès 2002 le cabinet Pardo Boulanger & Associés (PBA), avec lequel il a créé en 2007 la société Cahn & PBA, qu’il dirigea d’abord seul avant de la contrôler entièrement à partir de 2009 sous l’appellation Cahn Avocats, devenue depuis 2018 Cahn Wilson.

Depuis plus de 20 ans déjà, Michael Cahn intervient dans l’ensemble des domaines du droit civil, commercial et pénal des affaires, au conseil, comme au contentieux. Son cœur d’activité correspond au contentieux des procédures amiables et ou sinon judiciaires du traitement des difficultés des entreprises. Il a développé une solide expérience sur les questions relatives à la protection de la responsabilité des dirigeants et ou des actionnaires.



À propos de DWF

DWF est un cabinet d’avocats international proposant des conseils juridiques et des services intégrés à travers ses trois offres, Legal Advisory, Mindcrest et Connected Services. DWF compte plus de 4 000 professionnels et est présent dans 31 villes à travers le monde. Le cabinet est devenu le premier cabinet d'avocats à être coté au tableau principal de la Bourse de Londres en mars 2019 et a enregistré un chiffre d'affaires de 338 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril 2021.

www.dwfgroup.com



