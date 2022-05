DS Avocats conseille le Groupe UnaBiz pour la reprise de la licorne toulousaine, Sigfox

L’opération s’est réalisée dans le cadre d’un plan de cession des actifs et activités de la licorne toulousaine Sigfox (la société-mère et 4 de ses filiales à Singapour, Espagne Portugal et en France), un des acteurs majeurs des réseaux LPWAN qui a développé une technologie propriétaire dite « 0G » qui permet d'envoyer des signaux atteignant de grandes distances avec peu d’énergie.



Le Groupe Sigfox est présent dans 75 pays notamment via les Sigfox Opérateurs et couvre plus de 6 millions de km², pour près de 1,5 milliard de personnes. Le groupe réalisait près de 50 M€ de CA jusqu’en 2017 avant de se trouver confronté à des difficultés structurelles et conjoncturelles qui ont divisé par deux son chiffre d’affaires, le conduisant à se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Toulouse le 26 janvier 2022.



La cession a été arrêtée par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 21 avril 2022 après obtention de l’autorisation d’investir en France IEF.



Cette opération permettra de maintenir et pérenniser l’avenir de la technologie Sigfox en France et dans le monde grâce à l’expertise d’UnaBiz (18M$ de CA, 70 salariés à Taiwan, Singapour et Japon) qui est également un opérateur Sigfox en Asie-Pacifique. Elle permettra également la sauvegarde de 126 emplois sur les 174 sans compter les reclassements.



Sont intervenus sur ce dossier Jean-Charles Gancia, Jean-Yves Marquet et Nabil Khemais pour les aspects restructuring et IEF ; Catherine Verneret pour les aspects IP/IT ; Anne de Sèze Pré-associée, pour les aspects Corporate.



A propos de DS Avocats

