DOGAMÍ boucle un tour de Seed de 14M€, en réalisant une extension de 7M€, pour développer le premier jeu Web3 grand public

• DOGAMÍ a lancé une application mobile permettant d’adopter et d’élever des chiens virtuels NFT, en étant récompensé par une crypto-monnaie, le DOGA.

• Cette nouvelle levée de fonds permettra à DOGAMÍ de développer sa gamme de jeux et d’applications Web3 à destination du grand public.



Une communauté de plus de 200 000 Dogamers



Cette nouvelle levée de fonds, menée par XAnge, Bpifrance et des investisseurs de renom comme le family office Wagram Capital, porte le montant total levé par la startup à 14 millions d’euros.

En janvier 2022, DOGAMÍ avait déjà levé 7 millions d’euros auprès d’Ubisoft, Animoca Brands, les cofondateurs de The Sandbox, et de nombreux autres acteurs majeurs du Web3 et du secteur du jeu vidéo.



En moins d’un an, DOGAMÍ a créé l’une des communautés Web3 les plus engagées avec plus de 200 000 membres “dog lovers”. La startup a également vendu plus de 12 000 NFTs de compagnons virtuels et 12 000 NFTs d’accessoires canins en partenariat avec la marque internationale GAP. Enfin, l’équipe de DOGAMÍ, composée de 40 salariés, a lancé dernièrement sa 1ère application mobile “DOGA House”.



L’application mobile de DOGAMÍ, la DOGA House, a été lancée le 30 novembre dernier.



La DOGA House est une application mobile fonctionnant sur Android et iOS, exclusivement réservée aux possesseurs d’un NFT Dogamí. Surnommés les “Dogamers”, la moitié d’entre eux possèdent un chien réel, sont âgés en moyenne de 30 ans et proviennent du monde entier (plus de 80 pays représentés).



Grâce à cette application, les Dogamers peuvent découvrir leurs chiots NFT, les voir “prendre vie” sous leurs yeux, et interagir avec quand ils le souhaitent. Les premières actions du jeu leur permettent de jouer avec leurs chiens, de les nourrir, les caresser, ou encore se promener dans le décor de l’univers de DOGAMÍ.



En prenant soin de leur chien NFT, les joueurs sont récompensés chaque semaine en recevant une crypto-monnaie appelée le DOGA. Le DOGA est la “monnaie” interne à l’univers DOGAMÍ, elle permet d’acheter ou de revendre ses chiens et accessoires NFT, et prochainement d’acheter des vêtements et accessoires réels, de participer à des événements ou encore de faire accoupler ses chiens NFT.



La fonctionnalité de l’accouplement, appelé “Breeding”, sera lancée en 2023 et donnera la possibilité à un chien NFT mâle et un chien NFT femelle de générer un nouveau chiot NFT.



Il existe actuellement 12 000 chiens virtuels NFT, tous différents et plus ou moins rares. Pour le moment 15 races de chiens sont disponibles dont les plus populaires sont le Shiba Inu, le Corgi ou encore le Berger Australien. De nouvelles races seront disponibles l’année prochaine et au total plus de 100 000 chiens NFT différents pourront jouer d’ici fin 2023.



Le Web3 à portée du grand public



Les débuts de DOGA House sont très prometteurs : deux semaines après son lancement, 70% des Dogamers ayant accès à l’application, se connectent chaque jour.



De nombreuses évolutions verront le jour dans les prochains mois :

-La personnalisation des chiens avec des accessoires de marques (GAP et d’autres partenariats prévus)

-Le développement de l’environnement du jeu

-Nouvelles animations et intéractions

-Réalité augmentée

-Mini-jeux et compétitions entre Dogamers



Enfin, l'équipe prépare le lancement d’un nouveau jeu vidéo ambitieux qui doit voir le jour en 2023 et permettra aux Dogamers de connaître de nouvelles aventures divertissantes avec leur compagnon virtuel.



“Dans un contexte difficile pour le secteur du Web3, nous sommes fiers de recevoir le soutien d’investisseurs européens de premier plan comme XAnge et Bpifrance, ce qui va nous permettre de développer des jeux et applications Web3 enfin accessibles au grand public." Max Stöckl, Co-fondateur et CEO



“Notre succès est basé sur deux piliers qui sont une propriété intellectuelle unique et notre communauté de 200,000 membres passionnés provenant du monde entier. Désormais nous avons les moyens de développer les applications qui répondent aux attentes de cette dernière.” Adrien Magdelaine, co-fondateur et COO



“Nous sommes très fiers de pouvoir développer une propriété intellectuelle qui restera marquée dans l'histoire comme une marque de référence dans le divertissement du Web3.

Un monde magique et unique, qui offre de nouveaux personnages et environnements et permet à l’audience de vivre des histoires interactives dans le monde de DOGAMÍ. Nous sommes déterminés à offrir de nouvelles expériences media à notre communauté et aux grand public grâce à nos NFT.“ Kristofer D. Penseyres, Co-founder et CBO



“En qualité d’investisseur long terme, XAnge est très heureux de soutenir de nouveau l’équipe de DOGAMÍ. Chez XAnge nous sommes persuadés que les “play to earn” abordent désormais un nouveau chapitre ou les standards de jeux doivent rejoindre ceux du Web2. Félicitations à l’équipe de DOGAMÍ pour leurs ambitions, nous avons hâte de voir de quoi 2023 sera fait, notamment si les conditions de marché sont de nouveau favorables.” - Alexis du Peloux, principal chez XAnge



“Bpifrance est ravi d’accompagner DOGAMÍ, acteur emblématique de l’écosystème web3, dans sa prochaine étape de développement. En moins d’un an, les équipes ont construit une communauté puissante et engagée de plus de 200 000 personnes posant les fondations d’une IP mondiale. Avec la sortie du jeu mobile début décembre, les détenteurs de NFTs pourront expérimenter toute la puissance et les fonctionnalités de leur animal de compagnie virtuel. La suite promet d’être passionnante !” - Guillaume Simonaire, Directeur de Participations Bpifrance



A propos DOGAMÍ

DOGAMÍ est le premier jeu “Web3” de chiens virtuels NFT. Sa première application mobile permet d’adopter et d’élever des chiens virtuels NFT en gagnant une cryptomonnaie, le DOGA. Dogami a été cofondé mi-2021 par Max Stoeckl (CEO, ex BCG), Bilal El Alamy (CTO, serial entrepreneur dans la Blockchain), Adrien Magdelaine (COO, ex Wamiz, entrepreneur à succès dans le secteur des animaux de compagnie) et Kristofer D. Penseyres (CBO, ex Sony Pictures, expert en branding et partenariat). Ils sont soutenus par une équipe européenne de plus de 40 collaborateurs, dont le Directeur artistique Gregory Magadoux, ancien d’Ubisoft. DOGAMÍ a levé avec succès 14M$ auprès d'investisseurs majeurs tels qu’Ubisoft, Animoca Brands, XAnge, Bpifrance et les cofondateurs de The Sandbox.

https://www.dogami.com



A propos XANGE

XAnge est un fonds d’investissement early-stage avec 600 millions d’euros sous gestion, basé à Paris, Berlin et Munich. Son équipe d’investissement accompagne des entrepreneurs Européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d’amorçage. Avec une thèse d’investissement centrée sur l’accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Lydia (Finance), Welcome to the Jungle (Ressources Humaines), Believe (Musique), Request Finance (cryptomonnaies) ou encore Ledger (cryptomonnaies). XAnge est la marque innovation du Groupe Siparex.



A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

https://www.bpifrance.com