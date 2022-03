DELCADE annonce la cooptation de Thomas Rosier en tant qu’associé

Avocat au barreau de Bordeaux, Thomas ROSIER a débuté sa carrière au sein du cabinet d’affaires Fidal, avant de rejoindre DELCADE en 2018. Il est nommé Counsel en 2020, et devient associé DELCADE en mars 2022. Ancien Premier Secrétaire de la Conférence du Stage (Bordeaux, 2015), Thomas ROSIER est titulaire d’un DJCE (Poitiers, 2008) et d’un Mastère spécialisé droit et management international (HEC Paris, 2012). Il a effectué sa première année de Master en échange à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni, 2008).



Son champ d’expertise en droit des sociétés couvre les levées de fonds, les fusions-acquisitions, et les réorganisations de groupes. Intervenant régulièrement sur des opérations transfrontalières, Thomas ROSIER accompagne les entreprises françaises et étrangères de secteurs d’activité diversifiés (tech, santé, professions libérales, numérique, etc.).



« Je suis ravi et très fier de cette nouvelle étape au sein de DELCADE, qui s’inscrit dans la continuité de mon attachement à la structure et aux valeurs qu’elle porte : excellence, indépendance, esprit entrepreneurial. Je remercie les associés de cette marque de confiance et me réjouis de contribuer davantage encore au développement du cabinet à leurs côtés. » indique Thomas ROSIER.



Benoît LAFOURCADE, associé et co-fondateur, déclare : « Nous félicitons chaleureusement Thomas et sommes très heureux de sa nomination, qui est la suite logique de son engagement au sein du cabinet et envers nos clients. Celle-ci s’inscrit dans la volonté de DELCADE de mettre la promotion des talents au cœur de notre dynamique de développement. Nous sommes très fiers de pouvoir distinguer celles et ceux qui incarnent la culture et les valeurs DELCADE. »



A propos de DELCADE

Cabinet d’avocats d’affaires full service créé en 2013, DELCADE accompagne PME, ETI, grandes entreprises et sociétés étrangères dans tous les domaines du droit des affaires : fusions-acquisitions, droit des sociétés, fiscalité, contrats, propriété intellectuelle, technologies de l’information, international, contentieux, immobilier, droit social, droit public, procédures collectives, droit commercial et droit de la concurrence. Le modèle DELCADE a été conçu pour concilier les ambitions des clients et les besoins des avocats qui forment son collectif en alliant les atouts d’un grand cabinet et la flexibilité d’une structure souple. DELCADE rassemble une équipe d'une trentaine d'avocats expérimentés, désireux d’exercer dans un collectif haut de gamme, tout en conservant souplesse et flexibilité d’organisation.

Implanté à Paris, Bordeaux, Lille, et Biarritz le cabinet connaît un développement continu et a intégré depuis 2019 plusieurs classements parmi lesquels celui des meilleurs cabinets français, réalisé par The Legal 500 EMEA.

