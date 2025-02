The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Anne-Laure Allain Cybersécurité: le Français I-Tracing s'offre son homologue britannique, Bridewell I-Tracing, acteur français de la cyber-sécurité vient de faire-part de son union avec le britannique Bridewell. Une annonce qui dissimule, en fait, une prochaine acquisition. Ce "partenariat stratégique" selon la formule employée, a été soutenu par les associés fondateurs d'I-Tracing – Théodore Vrangos, Michel Vujicic et Laurent Besset - , et par les fonds d'investissement actionnaires majoritaires d'I-Tracing, Oakley Capital et Eurazeo. Le fonds minoritaire, Sagard NewGen a également participé à l'opération, tout comme Anthony Young fondateur de Bridewell et le management des deux équipes. Pour l'instant les deux entités, restent distinctes.

Fondée à Paris en 2005, I-Tracing est accompagnée par Eurazeo et Sagard NewGen depuis mai 2021. En 2024, alors que l'entreprise annonçait un chiffre d'affaires à 150 millions d'euros (2024 contre 115M€ en 2023 et 90 en 2022), I-Tracing a annoncé l'arrivée de Oakley Capital à son capital. L'Opération valorise alors l'entreprise à plus de 500 millions d'euros.

I-Tracing revendique 450 entreprises (dont plus d'une trentaine issues du CAC 40). En plus de la France, elle se déploie à l'international via des filiales au Canada, à Hong Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle bénéficierait du soutien de plus de 700 experts en Cybersécurité.

AL Allain

Lire la communication, ci-dessous



Théodore Vrangos, co-fondateur et président d'I-TRACING « C'est un grand honneur d'accueillir Anthony et ses équipes au sein de notre actionnariat et groupe. Bridewell et I-TRACING sont d'énormes réussites. Nous partageons des valeurs humaines communes, non seulement professionnelles mais aussi personnelles, et nous avons tous cette formidable ambition de construire le premier groupe indépendant de services de cybersécurité au monde. »

Anthony Young, fondateur et président de Bridewell « Bridewell a connu une croissance fantastique au cours des 12 dernières années pour devenir un leader sur le marché Britannique de la cybersécurité et nous sommes maintenant tous très enthousiastes à l'idée de nous développer à l'international. L’alliance d’I-TRACING et Bridewell, leaders sur leurs marchés et soutenus par les ambitions d'Oakley Capital, Eurazeo et Sagard, nous permettra de créer le leader des services de cybersécurité. »

L’alliance stratégique d’I-TRACING et de Bridewell crée le principal acteur indépendant des services de cybersécurité en Europe, avec pour ambition d’accélérer la croissance des deux sociétés en Europe et au-delà. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires du Royaume-Uni. En s’appuyant sur leur présence mondiale, leur expertise et le soutien financier des fonds d’investissement Oakley Capital, Eurazeo et Sagard, ils entendent poursuivre cette dynamique, incluant de nouvelles acquisitions stratégiques dans des domaines d’expertise et des zones géographiques complémentaires.



Partageant une même philosophie entrepreneuriale et des valeurs humaines communes, I-TRACING et Bridewell mettront en œuvre de nombreuses synergies entre les deux entreprises, de manière pragmatique, notamment :



● L'expansion géographique en exploitant leurs forces respectives pour servir les clients à l'échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord, où Bridewell est déjà établie, et au Canada où I-TRACING possède une importante filiale, ainsi qu’en Asie via les filiales d'I-TRACING à Hong Kong, Kuala Lumpur et Shanghai.



● Le renforcement de l'offre de services en combinant leurs expertises. Le partenariat proposera une gamme de solutions élargie grâce aux services managés de sécurité 24/7 « follow-the-sun » d'I-TRACING et aux expertises de Bridewell en matière de sécurité des infrastructures critiques et d'OT.



● Le développement d'opportunités de carrière en offrant aux collaborateurs des deux entreprises davantage de possibilités de mobilité et d'évolution professionnelle.



Ensemble, les deux entreprises proposeront l’expertise la plus complète et pointue du marché, rassemblant plus de 1000 consultants, analystes et ingénieurs couvrant tous les besoins en matière de cybersécurité. L’expertise couvre un large spectre, allant des audits, du conseil stratégique et technologique, de la conformité, aux services managés de sécurité 24/7 (incluant SOC, MDR, Réponse aux incidents et CERT), à la gestion des identités et des accès ainsi que l’ingénierie de solutions grâce à de puissants partenariats mondiaux avec des leaders technologiques tels que Microsoft, Google, Palo Alto, Splunk, Crowdstrike, etc.

A propos d’I-TRACING :

De l’anticipation proactive des menaces à la mobilisation ultra-réactive de ses équipes en cas d’attaque, I-TRACING propose une gamme complète de services de cybersécurité allant du conseil à l’intégration, aux services managés, SOC et CERT Follow The Sun 24/7.

En tant que partenaire de confiance, I-TRACING donne aux organisations les moyens de se développer à la hauteur de leurs ambitions digitales et peut compter sur l’engagement de ses 700 experts en France, en Suisse, en Grande-Bretagne, à Hong Kong, au Canada, en Chine et en Malaisie.

I-TRACING est détenu par ses fondateurs et managers ainsi que par les fonds d’investissement Oakley Capital, Eurazeo et Sagard NewGen.

A propos de Bridewell :

L’entreprise propose également des services de sécurité managés, notamment la détection et réponse aux menaces 24/7, le renseignement sur les menaces et la criminalistique numérique, ainsi que des services de tests d’intrusion et de protection des données.

Bridewell est l’un des spécialistes en cybersécurité les plus accrédités du Royaume-Uni et entretient des relations privilégiées avec des acteurs majeurs du secteur tels que Microsoft et Forescout.

