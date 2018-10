Cryptos et casinos : beaucoup d'avantages liés aux cryptos

Le monde des casinos se réinvente chaque année, chaque décennie, pour vous offrir la meilleure expérience autour des jeux de hasard, mais aussi en matière de transactions bancaires. C’est alors que depuis peu, les cryptomonnaies font leur entrée en lice, même si cela reste minoritaire. À travers les quelques avantages que les bitcoins ou mêmes des éthers procurent aux parieurs, comme aux casinos, il est fort à parier que ces méthodes de paiement tendront à se généraliser. Malgré tout, les inconvénients sont aussi à consulter, et ils limitent tout particulièrement leur usage, notamment dans les établissements physiques dédiés aux jeux et au hasard.En 2018, le monde ne ressemble en rien à ce que nos parents ou générations antérieures ont pu connaître. Que ce soit par les avancées technologiques, multimédias, informatiques, ou même pour l’enregistrement de données sur des data base. L’industrie du casino anticipe tout particulièrement ces évolutions, et permet aujourd’hui de parier avec des cryptomonnaies depuis la France , même si cela reste assurément limité à quelques plateformes sur internet. Et bien que la volatilité des bitcoins ou mêmes éthereums soient jugés comme dangereuse par beaucoup de protagonistes, d’autres rassurent en comparaison à des devises traditionnelles , et les parieurs y verront un intérêt tout particulier dans le cadre des dépôts comme des retraits sur les jeux des casinos.Pour beaucoup d’experts, les cryptomonnaies sont vues comme trop volatiles, et dangereuses surtout pour les paris en ligne. Mais cette option de jouer avec crypto sur les machines à sous ou même dans le cadre des jeux de table peut s’avérer tout aussi avantageuse, car la fluctuation peut vous rapporter d l’argent. C’est un peu aussi pour cela que peu de casinos, du moins français, acceptent cette méthode de paiement. En effet, à partir de votre dépôt en bitcoins ou même ethers, la crypto sera évaluée à une certaine valeur V. En combinant plusieurs mises et en pariant sur les jeux de hasard, des gains sont constatés et transformés sous la forme des cryptomonnaies renseignées sur votre compte. Ainsi, au moment de votre retrait des gains, la valeur V initiale aura pu être revue à la hausse, et ainsi vous remporter rapidement V + 100€ ou même bien plus. En ce sens donc, vous serez gagnant sur tous les tableaux.Les casinos en ligne acceptant les cryptos pour parier et jouer de l’argent réel vous proposeront également des méthodes de paiement traditionnelles, comme la carte de crédits, le virement bancaire, ou d’autres alternatives, à savoir les portefeuilles électroniques et les cartes prépayées. Mais en considérant les différentes conditions, surtout pour les demandes de retraits, la rapidité est sans égale aux cryptos. Ce constat ne fait que populariser et démocratiser les bitcoins en France , surtout auprès des parieurs y détenant un compte, et cherchant à profiter de quelques jeux sur leur ordinateur ou même depuis les téléphones mobiles. Les délais stipulés sur les plateformes spécialisées en passant par les cryptomonnaies vont de 1h seulement à 24 heures, dans de plus rares cas. C’est vraiment très rapide, comparativement par exemple à l’autre extrême, que sont les virements bancaires, comprenant 5 à 7 jours de traitement pour chacune des demandes, ainsi que des frais de transferts de fonds qui seront retenus.Bien que la rapidité soit un facteur essentiel, surtout lorsque l’on souhaite obtenir des gains et jackpots réalisés sur les différentes attractions de casinos sur son compte crypto, la sécurité n’est jamais à lésiner, surtout lorsqu’il s’agit de transferts d’argent sur internet. Google a notamment changé son fusil d’épaule dans ce domaine, et cherche à pénaliser les sites non-HTTPS . Mais au-delà de cette seule mention, il est des protocoles de sécurité qui doivent être parfaitement stipulés par les casinos afin d’assurer une totale sécurité aux parieurs, que ce soit sur ordinateur ou même les smartphones. L’option de l’encrypteur SSL 128bits est le plus revendiqué sur tous les établissements virtuels du pari en ligne, afin de protéger vos données personnelles, ainsi que vos coordonnées bancaires. En complément, l’usage d’un portefeuille de cryptos assure une totale fiabilité et quiétude, sachant que cette méthode de paiement utilise des codes en fonction de chacun de vos transferts de fonds, que ce soit pour les dépôts ou les retraits, et rien ne permettant ainsi de remonter directement à votre compte bitcoins ou ethereums, ou même à votre compte bancaire. Un mot de passe est requis à chaque utilisation, ce qui favorise une sécurité optimale, même si elle peut aussi s’avérer contraignante, et ralentir bien souvent le processus des paiements.Comme nous avons pu le mentionner dans les précédents avantages liés aux paris en ligne depuis les cryptos sur les casinos virtuels, la jouabilité pourra être favorisée aussi bien sur ordinateur que sur vos supports mobiles. Ainsi, dans les transports du quotidien, ou même au cours d’un long voyage, n’abandonnez pas la partie, et amusez-vous autant que vous le voudrez. Deux options vous seront proposées en ce sens. Il est des établissements accessibles sans téléchargement, à savoir en passant simplement par votre navigateur web, et par la technologie HTML5, la structure s’adaptera automatiquement au format de votre écran. La fluidité est promise par la version flash de toutes les attractions, pour des temps de chargement dépendant de votre connexion internet. Dans le cadre des applications mobiles, certes, il vous faudra installer un logiciel annexe depuis le PlayStore ou l’AppStore pour Android, iPhone ou même Windows Phone, mais avec une rapidité d’accès encore plus accrue, tout comme la sécurité de vos transactions bancaires. En ce sens donc, vous profiterez à tout moment de vos sessions sur les machines à sous ou mêmes blackjack, roulette et poker, avec une mention spéciale aux applications de casinos cryptos, permettant aussi bien une jouabilité hors connexion et gratuite que de vous connecter à un point réseau et jouer de l’argent réel. L’assistance clientèle est également ouverte à tous, ainsi que tous les autres services auxquels vous aurez droit comme sur un ordinateur.Bien que les avantages de jouer et parier sur internet avec des cryptomonnaies sur les casinos le permettant soient des plus séduisants, il faut aussi noter que quelques inconvénients ne permettent pas aux parieurs d’avoir accès à tous les services. En ce sens, pour simple exemple, les casinos terrestres ne permettent aucunement cette forme de transaction. Nous détaillerons plus amplement ce point, comme tous les autres inconvénients que nous vous répertorions.: Comme nous avons pu l’exprimer, la volatilité des bitcoins ou même des éthers peuvent aller dans votre sens, et vous avantagez lors des dépôts et retraits. Mais il faut aussi être conscient que cette donne peut s’inverser, et vous serez ainsi perdant. Consultez donc toujours le cours de la crypto qui vous intéresse avant de chercher à percevoir vos gains.: Alors que les promotions sont nombreuses sur les casinos en ligne, avec des bonus de premier dépôt, des offres sans dépôt, voire même des promotions complémentaires en adéquation à un programme de fidélité, dans le champ des cryptomonnaies, ces options sont peu nombreuses. Cette limitation va de pair avec le choix plus que limité de casinos permettant de parier, jouer, et gagner avec les cryptos.: Il existe peu de casinos virtuels qui vous permettront de jouer avec des cryptomonnaies. Et même si certaines marques le permettent, comme ce sera le cas avec BitStarz, l’une des références les plus éminentes dans ce domaine et accessibles à tous les parieurs français comme francophones, il faut bien voir qu’à côté de cela, les établissements ne se bousculent pas. Et ainsi, les parieurs sont un peu refroidis quand il s’agit de chercher une plateforme acceptant seulement les bitcoins, sur ordinateur ou smartphone, et délaissant ainsi toutes les autres cryptos accessibles, telles que Ether , ou même EOS, la petite dernière en date en 2018.: Si le choix des plateformes online de jeux de hasard et d’argent réel est limité, dans le cadre des casinos terrestres, aucune cryptomonnaie ne sera acceptée. Et s’il vous prenait l’idée de venir avec votre smartphone et le QR Code menant jusqu’au dépôt à effectuer, les hôtesses risquent d’être soit perdues, soit dans l’incapacité de répondre à votre demande. C’est un fait actuellement qui pénalise beaucoup les parieurs, mais encore plus les établissements de jeux en France et à l’international, par cette absence d’évolution vers des technologies nouvelles. L’affluence des casinos réels est ainsi en chute libre comparativement aux marques de paris en ligne, qui elles, savent répondre aux demandes de tous.: Une nouvelle fois, bien que les machines à sous ou même tournois sur les tables de jeux pourront vous être proposées en réalisant des transactions depuis votre portefeuille crypto, pour ce qui est des paris sportifs, vous n’aurez aucune option disponible. Du moins pas en France, l’ARJEL comme le gouvernement étant réticents à cette idée des paris en bitcoins ou même ethereums. Les cryptos sont vus déjà comme un jeu de hasard pour beaucoup, et les mentalités n’évoluent pas pour reconnaître la sécurité de cette méthode de paiement, même dans le cadre des paris sportifs, ou encore moins sa popularité pour de nombreux consommateurs dans le e-commerce et parieurs sur les casinos en ligne.Les inconvénients sont nombreux avec les paris en cryptos, mais ne sont pas dus directement aux devises numériques, mais plutôt à sa transposition sur les plateformes de jeux de hasard sur internet. Les bitcoins comme toutes les autres formules de devises non matérielles ne sont pas jugés comme sécurisés par les institutions en place, et il est par conséquent difficile de se référer à des plateformes permettant d’effectuer des gains autour des paris sportifs, ou même slots vidéo et tables de jeux. Les casinos terrestres sont contre l’usage des cryptos jusqu’à aujourd’hui, et la tendance ne semble pas changer pour les années à venir.