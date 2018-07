Cryptomonnaies : la plateforme française CRYPTOLIA veut devenir la référence Francophone pour suivre l'univers des crypto-monnaies

Elle pourrait bien devenir la nouvelle chouchoute des crypto-enthousiastes français. Une solution qui simplifie la vie de ses utilisateurs et se démarque grâce à un veritable dashboard crypto 100% gratuit et en français pour tout savoir des crypto-monnaies : Apprendre et comprendre les technologies, Etre informé des dernières airdrops et ICO et suivre les cours en temps réel. Que demander de plus ?



Un outil simple, intuitif et 100% français.

Quand il s’agit de suivre le cours des crypto-monnaies, ce n’est pas si simple que l’on pourrait penser. Les sites existants sont généralement en anglais et libellés en dollars USD et un public non avertis voit cela comme une arnaque ou une bulle alors que la blockchain est une véritable révolution qui va être de plus en plus utilisé par les particuliers et les entreprises dans le futur.Olivier Bureau fan des cryptos nous raconte pourquoi il a eu l’idée de créer CRYPTOLIA pour aider les investisseurs ou les curieux en leurs fournissants des outils utiles et gratuits.



« Je voulais disposer d'une interface simple, intuitive et précise pour suivre les cours en ayant une plateforme globale qui me permette de suivre tout cela sans avoir à visiter 10 sites différents. »



Une grande communauté de crypto-enthousiastes francophone.

L’univers des crypto-monnaies est aujourd’hui presque exclusivement présenté et développé en anglais, l’ambition de CRYPTOLIA est de pouvoir expliquer aux francophones ce phénomène et de faciliter l’entrée dans cette nouvelle classe d’actifs pour que chacun soit en mesure d’investir de manière sécurisée, et ce, en totale autonomie. Le but est de créer une communauté d’investisseurs qui échangent autour des cryptomonnaies.



Olivier Bureau explique :

« L'entraide et le partage font partie des valeurs qui sont au coeur de CRYPTOLIA. C’est pour cela que j’ai créé un outil pour échanger, avec un suivi précis pour les dernières ICO, ainsi que des actualités plus fréquentes pour rester informé sur le monde de la blockchain et des crypto-monnaies »





Suivre la météo des cryptomonnaies

Grâce à CRYPTOLIA vous pouvez voir 'la météo des cryptos' c’est-à-dire la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies, avec en plus le nombre de pièces gagnantes et perdantes sur 24h.Il s'agit d'un outil extrêmement utile pour savoir très rapidement comment se portent les crypto-monnaies.



www.cryptolia.fr



La météo des crypto : https://www.cryptolia.fr/crypto-monnaies/

Les plateformes d'échanges : https://www.cryptolia.fr/plateformes/