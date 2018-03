CryptoSecurities Exchange cherche à créer la première Bourse de valeurs nationale au monde basée sur la blockchain et inscrite auprès de la SEC

Une Bourse de valeurs nationale autorégulée, entièrement transparente, régie par un code et basée sur la blockchain inscrite auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse. Voilà la vision de l’équipe de CryptoSecurities® Exchange LLC.



En quelques mois seulement, la société s’est inscrite auprès de la SEC en tant que Regulation D Exempt Offering, inscrite auprès du FinCEN en tant que Registered Money Services Business, s’est assuré les services d’une agence de lobbying à Washington DC en vue de nouer un partenariat avec le gouvernement américain, sélectionné un cabinet d'avocats international pour garantir la conformité IRS et est en voie d’établir un SuperPAC pour faire valoir ses intérêts au Congrès américain.



Quelle est la différence entre nos Bourses de négociation de valeurs actuelles et une Bourse basée sur la blockchain ? L’accès, le coût, la rapidité et la transparence.



Aujourd’hui, le marché des sociétés cotées en Bourse au hors-cote, d’une valeur de 1 700 milliards de dollars, a choisi intentionnellement de ne pas être négocié sur l’une des anciennes Bourses majeures. Pourquoi ? Du fait du coût prohibitif. Les courtiers, chambres de compensation, dépositaires légaux et la Bourse elle-même veulent tous une part des frais pour chaque transaction. Même de nobles courtiers comme Robinhood ne permettent pas aux investisseurs d’éviter les frais des chambres de compensation, les taxes boursières et l’archaïque période d’attente de 3 à 5 jours pour le règlement. Pour rendre les choses encore plus contraignantes, les incidents à Wall Street ont conduit à des réglementations disproportionnées pour les valeurs mobilières, qui empêchent involontairement les entrepreneurs et les startups d’accéder aux capitaux publics. Les entrepreneurs ont dû recourir à une précommercialisation de produits conceptuels comme moyen détourné pour lever des capitaux sur des sites comme Kickstarter ou GoFundMe. Des sites comme StartEngine ne sont pas parvenus à atteindre leur plein potentiel car la base d'investisseurs de ces types de plateformes est strictement limitée pour n’autoriser que les investisseurs accrédités, qui sont des individus gagnant plus de 200 000 dollars par an ou disposant de plus de 1 million de dollars d’avoirs sans tenir compte de leur habitation. Cela élimine presque la totalité du grand public et détruit la capacité de crowdfunding de la plateforme.



CryptoSecurities Exchange (CSX) est la solution. CSX sera une Bourse de valeurs nationale inscrite auprès de la SEC. Opérant dans le cadre de la nouvelle loi sur les crypto-valeurs de l’État du Delaware, qui permet à des actions d’être numérisées et transférées électroniquement via un registre distribué des actionnaires dans un réseau privé basé sur la blockchain, CSX ambitionne de numériser les registres des actionnaires de chaque société au hors-cote aux États-Unis, gratuitement.



Mais surtout, CSX travaillera avec d’anciens régulateurs de la SEC et des vérificateurs judiciaires pour construire un réseau ayant toutes les lois et réglementations existantes sur les valeurs mobilières intégrées dans le cadre du code. En codant nos lois existantes dans le réseau, la conformité légale sera automatisée.



Qu’est-ce que cela signifie ? Les entrepreneurs et les startups n’ont plus besoin de consulter des avocats spécialisés en valeurs mobilières. Les courtiers seront une chose du passé. Les chambres de compensation ne seront plus nécessaires. Les dépositaires légaux ne seront plus nécessaires. La plateforme de négociation en ligne CSX mettra directement en relation les investisseurs avec des entrepreneurs, des petites entreprises et des sociétés à travers les États-Unis. Une Bourse de valeurs nationale autorégulée, entièrement transparente, régie par un code et basée sur la blockchain pour Main Street (« Monsieur Madame tout le monde »), et pas seulement pour Wall Street.



CryptoSecurities Exchange sera la première Bourse de valeurs nationale au monde entièrement transparente, régie par un code et basée sur la blockchain inscrite auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse.



