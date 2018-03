Crédit Agricole Asset Management Group annonce la nouvelle composition de ses instances de direction

Le Comité de Direction Générale a pour mission de définir les orientations clés aux plans stratégique et organisationnel et de suivre leur mise en oeuvre. Ses membres sont les suivants :- Yves Perrier, Président Directeur Général de CAAM et de CAAM Group- Paul-Henri de La Porte du Theil, directeur général délégué de CAAM et de CAAM Group- Pascal Blanqué, Chief Investment Officer de CAAM Group et directeur des gestions fondamentales- Fathi Jerfel, directeur des gestions spécialisées et des produits structurés- Jean-Paul Mazoyer, directeur du pôle Développement (marketing, support commercial et réseau international)Le Comité Exécutif a quant à lui pour rôle d’impulser le développement de l’activité et de piloter les principaux processus de gestion. Ses membres, outre les membres du Comité de Direction Générale, sont les suivants :- Xavier Barrois, directeur du pôle opérations et des systèmes d’information- Jean-François Boulier, directeur de la gestion de taux euro et crédit- Bruno Crastes, directeur de la gestion des taux internationaux et directeur général de CAAM Londres- Christophe Lemarié, directeur de la gestion actions, allocation et arbitrage- Christine Moser, directrice du pôle commercial institutionnels, corporates et distributeurs en France- André Pasquié, directeur du pôle commercial réseaux de banques de proximité- Jean-François Pinçon, directeur du pôle commercial institutionnels, corporates et distributeurs à l’international- Marc Romano, directeur de la gestion alternative et de la multigestion- Andrew Watson, directeur du pôle épargne salarialeFrançois Marion, président du directoire de CACEIS, et Christian Homolle, directeur général de la Banque de Financement et de Trésorerie, sont également membres du Comité Exécutif.Alain Berry est nommé directeur de la Communication. Il participe à ce titre au Comité Exécutif et en assure le secrétariat.Crédit Agricole Asset Management Group