Convelio réalise la plus importante levée de fonds depuis sa création

En juillet 2018, seulement 9 mois après son lancement, Convelio a réalisé une levée de fonds s’élevant à 1,85 million d’euros. Cette levée de fonds a notamment permis à la société d’être présente dans deux pays clés sur le marché, la France et l’Angleterre, et de lancer leur plateforme www.convelio.com en novembre 2018.Les fondateurs, Edouard Gouin et Clément Ouizille, sont ravis d’accueillir au capital Global Founders Capital (GFC) ainsi que plusieurs business angels dont Bastien Moreau et Alexandre Berriche, respectivement anciens CEO de Jumia au Maroc et en Tunisie.« Cette levée de fonds nous permet de consolider de nombreux points opérationnels et technologiques nécessaires à l’accomplissement de notre mission. L’ensemble des investissements effectués grâce à cette levée permettra le développement complet de la plateforme Convelio pour proposer une logistique simple et abordable capable d’offrir des prix de transports instantanés. Aujourd’hui, la découverte d’œuvres, notamment grâce à l’e-commerce, devient de plus en plus facile mais l’expérience liée aux prestations logistiques reste obscure et compliquée. Les devis des transporteurs du secteur, incroyablement élevés, prennent en moyenne 48 heures et c’est ce que nous souhaitons changer, non seulement par l’élargissement de nos services, mais surtout par le développement de solutions facilitant une expérience click-and-buy telle que celle que l’on peut voir sur Amazon ».Déjà très implantée dans sur le marché de l’art et du design international, la startup française assure des transports vers des centaines de destinations, dans plus de 40 pays et pour plus de 300 clients. Œuvres d’art de maîtres, objets précieux, meubles de créateurs sont le cœur de l’activité de l’entreprise née à Paris, aujourd’hui européenne, et qui prévoit d’étendre rapidement ses services sur d’autres routes.« Depuis que nous avons réalisé cette levée de fonds, nous constatons une incroyable croissance de Convelio. Cette dynamique reflète l’adéquation de notre solution pour la profession, preuve que la plateforme répond aux besoins d’efficacité et de rapidité qui manquait cruellement à la logistique de l’art, » confient Edouard Gouin et Clément Ouizille. « C’est aussi une confirmation de l’excellence du service que nous offrons à nos clients - ce qui est extrêmement important pour nous, dans ce marché où la réputation et la fiabilité sont clefs. Nous continuerons à innover en ce sens, pour toujours suivre l’évolution des besoins de nos clients et les nouvelles exigences du marché - notre objectif à court terme étant de permettre une expérience d’achat complète et immédiate. En effet, l’expédition de produits spécialisés, de par leur taille, valeur ou fragilité, nécessite une attention particulière. Nous avons donc développé un algorithme capable de prendre en compte les millions de possibilités nécessaires au calcul instantané de devis de ce type de prestations. »Un concept novateur dépoussiérant la logistique dans le monde de l’artConjuguant réactivité et un grand niveau d’adaptation propre aux startups, avec une forte vision produit, Convelio s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de son secteur et se démarque par :- Des devis en ligne instantanés : Convelio est le seul transporteur d’art offrant cette solution, lui permettant de devenir l’acteur le plus réactif de son marché.- Des coûts optimisés : se reposant sur un algorithme croisant plusieurs dizaines de variables dont poids volumétrique, zones géographiques, routes de transport et gestion des douanes. La plateforme en ligne Convelio parvient à générer des économies significatives pour ses clients en optimisant ses processus et flux d’informations sur l’ensemble de la chaîne de transport.- Performance et qualité de services : commissionnaire de transport et commissionnaire en douane, Convelio est l’unique responsable du transport vis-à-vis de ses clients. La plateforme s’assure de l’efficacité du réseau d’acheminement et exerce un contrôle qualité permanent, sur l'ensemble de la chaîne logistique.- Couverture géographique : grâce à son large réseau, Convelio est capable d’enlever des œuvres d’art dans n’importe quel pays d’Europe et de les livrer partout dans le monde. Convelio continue en permanence à agrandir son réseau international.À proposLa société Convelio a été co-fondée par Edouard Gouin et Clément Ouizille en septembre 2017. Il s’agit du premier service en ligne de transport d’œuvres d’art pouvant réaliser des devis instantanés. De n’importe où en Europe, l’entreprise effectue des livraisons vers l’Europe et le reste du monde, dont les États-Unis, le Canada, Hong-Kong, Singapour, la Chine ou encore le Japon. En s’appuyant sur son propre algorithme et sa plateforme spécifique, Convelio optimise ses processus et flux d’informations, générant des économies substantielles pour ses clients. L’entreprise agit ainsi comme un vecteur de commerce pour ses clients, beaucoup plus réactif et moins cher pour une qualité équivalente, Convelio permet aux galeries d’art, aux salles de ventes et aux designers d’intérieur de se développer davantage.convelio.com