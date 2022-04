Constance Emmanuelli prend la direction du pôle de compétences Private Equity et Principal Investors de McKinsey en France

Dans ses nouvelles fonctions, Constance Emmanuelli sera en charge de poursuivre le développement du pôle, notamment en renforçant la collaboration avec les expertises sectorielles et fonctionnelles en France et à l’échelle internationale. Elle pilotera une équipe de 10 partners et 25 experts organisés par secteur pour accompagner les fonds de Private Equity sur leur cycle complet d’investissement : de l’identification de deals et processus de due diligence à la valorisation du portefeuille et stratégie de sortie, mais aussi sur leurs propres enjeux de stratégie et d’organisation. Enfin, elle mobilisera les équipes Transformation au service des entreprises en portefeuille.



« Constance Emmanuelli apportera sa solide expérience acquise auprès de nombreux investisseurs ces dix dernières années, sa connaissance fine de l’écosystème et son leadership au service de la croissance du pôle, et plus largement du bureau français », commente Clarisse Magnin-Mallez, directrice générale de McKinsey en France.



« Je suis très fière de pouvoir perpétuer l’esprit insufflé ces dernières années. En capitalisant sur la combinaison de nos expertises, le renforcement soutenu de nos équipes, et l’élargissement de notre activité, notamment auprès d’acteurs de Growth et de Venture Capital, mon ambition est d’ancrer encore plus McKinsey en tant que partenaire privilégié des fonds d’investissement en France », ajoute Constance Emmanuelli, directrice associée, cheffe de file du pôle Private Equity et Principal Investors de McKinsey en France.



Constance Emmanuelli (32 ans) pilote le pôle de compétences Private Equity et Principal Investors de McKinsey en France et figure parmi les responsables du pôle Services financiers du bureau français. Elle accompagne des sociétés de Private Equity sur l’intégralité de leur cycle d’investissement, de l’identification de deals et processus de due diligence, à la valorisation du portefeuille et stratégie de sortie. En parallèle, elle conseille des banques de détail, banques privées, gestionnaire d’actifs, et assureurs européens sur divers aspects de leur transformation à large échelle, jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle. Elle s’est notamment spécialisée dans les stratégies de croissance, tant organique qu’externe, et est l’une des leaders de l’activité "Expérience Client" en France. Constance Emmanuelli a rejoint McKinsey en 2012 après des expériences en fusions & acquisitions au sein de Rothschild & Co et de la Royal Bank of Scotland. Elle est diplômée d’HEC Paris.



