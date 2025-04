Conformité réglementaire : frein ou catalyseur pour les fintechs ?

Face à la multiplication des exigences, la conformité devient un critère de sélection pour les clients, les investisseurs et les partenaires. « On voit une demande croissante des clients finaux pour des garanties de sécurité et de conformité. Pour y répondre, les fintechs doivent innover » , observe Baptiste David. Et ce qui est vrai en B2C, l’est aussi en B2B. « La certification, c’est un acte de réassurance. Elle permet de fluidifier les cycles de vente. C’est un peu le diplôme qui prouve que vous êtes digne de confiance » , souligne-t-il.



Sur le terrain de la compétitivité internationale, en revanche, la conformité devient un casse-tête. « Le passeport européen permet en principe à une fintech agréée dans un pays d’opérer dans les autres États membres. Mais dans les faits, la lenteur des procédures et les différences nationales limitent fortement son efficacité » , rappelle le rapport France Fintech​. Si 87 % des fintechs françaises présentes à l’étranger choisissent l’Union européenne, c’est donc souvent par défaut de meilleure option.



L'asymétrie avec les marchés anglo-saxons se creuse. « Entre les États-Unis et l’Europe, nous allons avoir deux écosystèmes qui vivent des réalités très différentes » , analyse François Assada, responsable du marché Fintech pour KPMG en France. « Outre-Atlantique, avec la nouvelle administration, la régulation est en train de s’alléger dans certains domaines et l’existence de certains régulateurs créés après la crise de 2008 est menacée. Cela permettra probablement plus d’expérimentations, mais peut-être aussi au prix d’une plus grande instabilité » , partage-t-il.



Cette différence de culture réglementaire peut être un frein à l’internationalisation pour les fintechs européennes. « Pour pénétrer le marché américain, il faut impérativement une certification comme le SOC 2. En Europe, cette certification n’est pas reconnue. Résultat : une fintech française doit souvent se conformer à deux modèles parallèles pour espérer se développer à l’international » , note Baptiste David.







Manon Triniac