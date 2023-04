Accueil Envoyer Imprimer Partager Comparaison entre les prédictions de prix de Chainlink et celles de Metacade pour 2023 - 2025. Les deux prévoient des augmentations, mais quel est le meilleur investissement ? (Article Sponsorisé) En 2023, les marchés des crypto-monnaies sont plus solides après la longue période de baisse qui a marqué l'année 2022, et les experts commencent à annoncer le retour d'un marché haussier. La reprise du marché a été permise par le retour du bitcoin au-dessus du niveau significatif de 20 000 $, ce qui a conduit les experts à revoir à la hausse leurs prévisions pour les deux prochaines années. (Article Sponsorisé)





Qu'est-ce que Metacade ?





Au fur et à mesure que le projet Metacade se déploie et commence à être connu du grand public, Metacade espère étendre son marché total adressable (TAM) grâce à sa vaste plateforme multi-titres, ce qui lui permettra d'enrichir sa bibliothèque de titres afin d'attirer le public le plus large possible. Tout cela a été considéré comme faisant partie du passionnant whitepaper de Metacade qui a attiré l'attention des experts cryptos et des investisseurs.



Le résultat est un token qui offre aux détenteurs une grande utilité, qui continuera de croître à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront déployées au cours des mois et des années à venir. De plus, Metacade utilisera sa structure complète de récompenses, qui va bien au-delà des mécanismes P2E habituels de l'industrie GameFi, pour inciter les utilisateurs à investir dans l'écosystème via le staking de tokens, offrant ainsi des niveaux de fidélisation des utilisateurs sans précédent.



Comment MCADE est-il utilisé ?

Le token MCADE fonctionne en tant que token utilitaire et moyen d'échange au sein de l'écosystème de Metacade, permettant toutes les transactions dans l'environnement de la plateforme. Il permet notamment aux joueurs d'accéder à des jeux payants, d'acheter des merchs et d'alimenter le système complet de récompenses. La coin est essentielle pour l'ensemble de la plateforme, permettant son fonctionnement et sa performance. Avec une offre totale de 2 milliards de tokens, la pression d'achat augmentera à mesure que de plus en plus d'utilisateurs rejoindront la plateforme.



Le token MCADE permettra également l'une des idées les plus innovantes et les plus géniales au sein de l'écosystème de Metacade : Metagrants. Conçus pour encourager et aider le développement, la conception et la création de nouveaux titres P2E passionnants exclusivement pour Metacade, les développeurs rivalisent pour gagner le soutien de la communauté afin d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation de leurs concepts. Les Metagrants sont attribués aux meilleurs concepts, et la communauté est impliquée tout au long du processus.



En plus de permettre la transition éventuelle de MCADE vers un token de gouvernance à part entière au sein de la DAO de Metacade, les Metagrants pousseront l'innovation de



Prédiction du prix de Chainlink de 2023 à 2025

Chainlink (LINK) est un projet innovant qui permet la connexion universelle et l'interconnectivité des smart contracts de manière entièrement sécurisée, efficace et fiable. Comme son nom l'indique, Chainlink est un réseau qui relie différentes blockchains par le biais d'un réseau Oracle décentralisé qui connecte des sources de données externes aux blockchains. Chainlink ayant fait ses preuves dans le monde réel, c'est un projet qui intéresse les investisseurs depuis plusieurs années. Avec le retour des conditions de marché haussières, les prévisions de prix de Chainlink pour 2023 à 2025 sont optimistes.

Le LINK est actuellement évalué à 7,40 $, ce qui est nettement inférieur à son record historique de 52,88 $. Cependant, la coin montre une forte tendance à la hausse cette année, et avec les conditions du marché haussier à l’avenir, les prévisions de prix de Chainlink pour 2023 à 2025 montrent une croissance significative à l'avenir.

Les prédictions de prix de Chainlink des analystes pour 2023 montrent que le LINK se rapproche des 10 $, mais reste juste en dessous de 9,60 $, avant d'augmenter de 3 fois d'ici la fin de 2025, pour atteindre un peu moins de 22 $ avant que les conditions du marché haussier ne s'installent complètement.



Prédiction du prix du MCADE de 2023 à 2025

La presale de MCADE a impressionné les investisseurs dans l'ensemble, et avec son lancement sur l'échange de crypto-monnaie Uniswap déployé avec succès en avril, l'intérêt devrait augmenter à mesure que d'autres lancements ont lieu sur des échanges tels que Bitmart. Des événements de ce type ne feront que renforcer la croissance de la plateforme à mesure que les utilisateurs afflueront.

Son prix est actuellement de $0.024. Les investisseurs qui s’impliquent maintenant, avant les conditions du marché haussier, profiteront de l'intérêt croissant et de la base d'utilisateurs. Au fur et à mesure que l'écosystème mûrit, ils sont prêts à récolter de beaux dividendes. Certains considèrent que 0,50 $ est un objectif réaliste pour MCADE en 2023, et d'autres estiment qu'il devrait atteindre 5 $ d'ici la fin de 2025, ce qui représente des gains incroyables par rapport à sa valeur actuelle.



LINK vs. MCADE - Lequel choisir ?

Il ne fait aucun doute que le cas d'utilisation de Chainlink est indiscutable et que les investisseurs anticipent de bons résultats au cours des deux prochaines années, car le besoin de relier les blockchains et les sources de données externes continue d’augmenter.

Cependant, ces rendements semblent faibles lorsqu'on les compare à ceux possibles avec MCADE. Avec les récentes actus confirmant que Metacade a conclu un partenariat avec la société de jeux MetaStudio, la plateforme semble de plus en plus susceptible de devenir un leader dans le secteur en pleine croissance du GameFi.

Pour les investisseurs qui recherchent un leader de l'innovation tout en rapportant de belles récompenses aux investisseurs, MCADE est considéré comme un investissement parfait pour 2023 et au-delà.

Vous pouvez acheter Metacade ici



