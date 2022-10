Comment les fuites de données et les dénonciations peuvent contribuer à faire avancer la lutte anti-blanchiment d'argent AUTEUR : Charmian Simmons, experte en Crime financier et Conformité chez BAE Systems Digital Intelligence.

Il n'est pas nécessaire de remonter loin dans le temps pour trouver des exemples de fuites de données dans le secteur des services financiers. L'un des derniers cas en date, celui du Crédit Suisse, a mis une nouvelle fois en lumière l'importance des contrôles anti-blanchiment d'argent (AML). Cependant, il a également déclenché des discussions sur l'importance d'avoir une culture organisationnelle forte dans le secteur des services financiers si l’on veut lutter efficacement contre le blanchiment d'argent.



La dernière fuite de données de la banque privée Crédit Suisse, qui a touché 30 000 clients, a révélé une faille dans le contrôle préalable des clients et aurait procuré environ 80 milliards de livres sterling de fonds aux bénéficiaires. Parmi ceux-ci, "des auteurs de violations des droits de l'homme, des fraudeurs et des hommes d'affaires soumis à des sanctions", selon l'enquête menée à la suite de la fuite d'informations par un dénonciateur.



La dénonciation bénéficie d’une protection croissante, par exemple via l'introduction récente de la directive européenne sur la protection de la dénonciation en décembre 2021 et, au Royaume-Uni, le chapitre 18 du régime de certification des cadres supérieurs (SM&CR) de la FCA spécifiquement axé sur la police interne et la dénonciation.



Ce renforcement de la protection est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a eu récemment des nouveaux cas de dénonciation suite aux tristement célèbres Panama Papers et FinCen Files de 2016/2017, qui ont également attiré l'attention sur l'évasion fiscale et des conditions défavorables.



Outre l'incident du Crédit Suisse évoqué ci-dessus, les "Pandora Papers" de 2021 constituent un autre exemple de dénonciation dans le secteur des services financiers. Ils ont mis en lumière les sociétés écrans, l'évasion fiscale, la corruption, les pots-de-vin et les contrôles laxistes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent effectués par les entreprises et professions non financières désignées (intermédiaires immobiliers, organisateurs de jeux, commerçants en pierres, métaux et œuvres d’art, agents sportifs…)



Pourtant, on pourrait faire valoir que ce n'est pas seulement la pression réglementaire qui est le principal catalyseur de ces fuites, ni la réaction du secteur. Cette tendance à la dénonciation découle plutôt d'une reconnaissance culturelle croissante du fait que les organisations financières ont la possibilité de faire la différence dans la lutte contre le blanchiment d'argent si elles mettent en place des contrôles AML rigoureux.



S'appuyer sur l'évolution culturelle avec des contrôles AML plus stricts



Les populations étant de plus en plus conscientes des questions d'éthique, d'environnement et de moralité, de nombreuses entreprises du secteur financier souhaitent réagir en renforçant leurs contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Avec l'aide des médias sociaux, les clients et les employés ont une voix plus forte et un public plus immédiat et plus réceptif. Le public se sent légitime à interroger sur ce que font les entreprises financières, comment elles se comportent, comment elles protègent leurs clients et quelles sont leurs stratégies d'avenir.



À leur tour, les institutions financières sont soumises à une pression croissante pour faire preuve d'une plus grande responsabilité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent - en se conformant aux réglementations, mais aussi en permettant un changement culturel pour susciter une évolution positive dans le secteur.



De nombreuses organisations financières continuent de gagner en robustesse en matière de contrôles AML, en renforçant et en mûrissant les processus et les contrôles existants.



Cela inclut :

- Des protocoles KYC et CDD plus complets lors de l'intégration et une surveillance continue par la suite.

- Une visibilité et des contrôles AML améliorés par les entreprises et professions non financières désignées dans le cadre de ce renforcement.

- Une approche appropriée basée sur le risque répondant aux réglementations existantes et aux exigences de conformité, tout en assurant la pérennité du cadre et des résultats.

- Des améliorations techniques permanentes pour rester à jour (et de préférence en avance) sur les menaces criminelles émergentes, les risques de cybersécurité et les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent.



Il est désormais prouvé que des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, importantes au niveau international et représentant des sommes considérables, peuvent être révélées par un seul individu. Cependant, les pratiques, les contrôles, les règles et les modèles que nous mettons en place peuvent soutenir un changement de culture d'entreprise continu, aidant les organisations à mieux se préparer à l'avenir de la finance.











