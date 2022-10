Comment les équipes data peuvent en faire plus avec moins de ressources ? Les nouveaux outils et technologies de données peuvent aider votre équipe à faire plus avec moins de budget, d'effectifs et de risques.

Dans le climat économique actuel, marqué par les licenciements et les restructurations, la flexibilité et la résilience sont de plus en plus cruciales. Pour rester à flot, les entreprises de toutes tailles s'efforcent de faire plus avec moins. En ce qui concerne les données - stockage des données, intégration des données, projets d'analyse des données, etc. Votre équipe pourrait probablement en faire beaucoup plus avec des ressources limitées, voire réduites.



Les responsables data peuvent tirer parti des nouveaux outils et des nouvelles opportunités pour réduire les efforts manuels et le temps consacré aux projets de données et réduire les délais de commercialisation tout en répondant plus efficacement non seulement aux questions qu'ils connaissent, mais aussi à celles qu'ils n'ont pas encore pensé à poser ! Dans l'économie actuelle, personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais vous pouvez réduire votre dépendance à l'égard des ressources externes et libérer la bande passante de votre équipe. Voici quelques moyens d'étendre vos capacités et de stimuler la croissance de l'entreprise tout en fonctionnant au plus juste.



Automatiser autant que possible



L'un des moyens les plus efficaces de réduire la dépendance inter-équipes est d'automatiser dès que possible. Cela augmente la résilience, la fiabilité et l'intégrité. L'automatisation peut prendre n'importe quelle forme : l’automatisation des data depuis vos sources de données vers votre destination centrale, utilisation de messages et de transformations automatiques des données, automatisation des tableaux de bord de veille stratégique. Dans un monde où les sources de données et les API évoluent et où la demande de data augmente, vous ne devriez pas avoir à maintenir, gérer ou héberger des solutions. L'automatisation tend également à réduire les coûts, car les ressources utilisées pour gérer les diverses activités liées aux données peuvent être réaffectées ailleurs.



Tirez parti de ressources préétablies et évolutives



L'utilisation de ressources préétablies et évolutives pour vos initiatives en matière de data vous évite d'avoir à les construire vous-même. Existe-t-il déjà un moyen simple d'acheminer vos données vers votre destination ? Existe-t-il des scripts de transformation adaptés à votre cas d'utilisation ? Grâce au temps et aux efforts économisés, vous et votre équipe pouvez vous concentrer sur des analyses à plus forte valeur ajoutée. Vous serez également en mesure de livrer immédiatement de nouveaux projets data, y compris des informations combinées provenant de sources existantes et nouvelles. Et avec des ressources préconstruites et gérées, vos coûts de maintenance, d'hébergement et de gestion peuvent être minimes ou négligeables, car vous pouvez payer de manière flexible, en augmentant progressivement les dépenses au fur et à mesure que votre entreprise se développe.



Tirer parti des initiatives de sécurité des données pour étendre les analyses en libre-service



Avec les confinements liés au Covid, l'accès aux lieux et aux personnes était limité ; les organisations ont dû entreprendre des initiatives de démocratisation des données dans un monde de travail hybride et de main-d'œuvre distribuée. Dans le monde entier, les entreprises ont été contraintes de mettre en place de nouvelles protections numériques. Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), ainsi que le chiffrement de bout en bout et le multi-cloud pour se conformer aux exigences du stockage des données, sont devenus d'une importance capitale pour garantir l'intégrité, la disponibilité, l'exactitude et la confidentialité des données.



Ces mesures de protection des données ont permis aux entreprises de poursuivre leurs activités à l'échelle mondiale sans compromettre la sécurité des données ou la conformité. L'accès plus sécurisé aux données a ouvert la voie à l'analyse en libre-service, ce qui a permis aux équipes data de se concentrer sur des projets plus avancés, par opposition aux rapports de base. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez tirer parti des initiatives de sécurité des données pour étendre la démocratisation des données et les analyses en libre-service. Cela devrait permettre à votre équipe data d'en faire plus sans ressources ou effectifs supplémentaires.



Réévaluez votre stratégie de données



1. Ressources : La réalisation de tout type de projet data nécessite des ressources : budget, temps, expertise, etc. La planification et le brainstorming sur la façon d'obtenir ces ressources pour un projet de données donné constituent un goulot d'étranglement pour de nombreuses organisations et cela est particulièrement vrai en cas de pandémie ou d'économie imprévisible. Toutefois, l'utilisation de ressources préétablies et évolutives et l'automatisation dans la mesure du possible peuvent transformer un manque de ressources en un atout, car votre équipe peut désormais fonctionner efficacement avec moins de budget et moins de bande passante.



2. Des services dépassés : Les progrès récents en matière de technologie des données signifient que vous pouvez souvent mieux servir les clients avec moins de ressources et moins de risques. Demandez-vous si de nouveaux outils vous permettraient de mener à bien des projets avec moins de temps, d'efforts, de ressources et de risques.



Sur les marchés incertains, les entreprises investissent dans les données pour clarifier leur vision commerciale et identifier leurs besoins afin de générer un impact, d'améliorer le taux de fidélisation des clients et de surpasser la concurrence.



Par Irina Slavitch, Experte en data integration chez Fivetran



