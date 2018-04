Comment le marché des imprimeurs en ligne a-t-il évolué en France ?

Si les imprimeurs en ligne connaissent réellement un grand succès, c’est avant tout parce qu’ils sont moins chers qu’un imprimeur classique. Un entrepreneur débutant pourra créer des cartes de visite de qualité pour une somme tout à fait raisonnable mais également compléter ses outils marketing avec des kakemonos pour se faire connaître dans un salon par exemple. Les tarifs peuvent en effet être diminués jusqu’à 50% par rapport à un professionnel « réel ». Résultat, actuellement le marché du print en ligne connaît un essor impressionnant avec plus de 10% des commandes globales d’imprimés professionnels en 2014 et près de 40% en 2018 rien que pour la France. Outre le prix, ces outils d'impression en ligne, comme https://www.helloprint.fr/ , offrent une qualité irréprochable et une grande liberté d’utilisation.La dématérialisation n’a en effet pas tué le print et plusieurs imprimeurs en ligne l’ont bien compris. Ils offrent un très vaste catalogue pour s’adapter à chaque besoin. On peut créer sa campagne de A à Z en ligne et ce à tout moment de la journée ou de la nuit, mais aussi être aidé si un problème se présente. Une interactivité a dû se mettre en place afin de permettre aux utilisateurs un emploi de la PAO simple sans pour autant être seul. Si un produit n’est pas en ligne, le client pourra demander un devis pour un article spécifique. Même s’ils sont en ligne, ces sites n’en demeurent pas moins de véritables professionnels de l’impression. Il est ainsi possible de choisir entre plusieurs finitions - papier de 135 à 400 grammes, aspect mat ou brillant ou encore type d’impression. Avec ces professionnels de l’imprimerie en ligne, on crée en quelques clics un outil parfaitement adapté à ses besoins, et ce quelle que soit la quantité. Car aujourd’hui, ces imprimeurs peuvent en effet répondre à toutes les demandes que ce soit pour obtenir 25 flyers ou plus de 100 000. Ils ont également dû adapter leur service de livraison afin de permettre aux clients d’être totalement satisfaits. Les imprimeurs en ligne offrent souvent la livraison gratuite des produits avec une date précise pour ne pas à avoir à attendre inutilement.L’évolution du marché de l’impression en France n’est pas terminée. L’imprimeur 2.0 devra en effet prendre en compte les nouvelles technologies comme les supports mobiles de plus en plus utilisés. L’ascension de ces plateformes web to print est inévitable tant les avantages sont nombreux.