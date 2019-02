Comment effectuer et accélérer la clôture comptable de manière fiable, efficace et économique ?

En effet, les directions comptables sont de plus en plus confrontées à des difficultés opérationnelles, mais qui peuvent être résolues en tirant le bénéfice de la digitalisation du processus de Record to Report.Lors de ce webinaire, nous vous invitons à découvrir :• Comment la standardisation et la centralisation de votre processus de clôture des comptes au sein d’une plateforme collaborative peuvent vous fournir un aperçu actualisé en temps réel de chaque étape du processus• Comment l’automatisation de votre politique de risque grâce à la robotisation de vos processus permettra une clôture financière plus fiable, atténuant les risques et les surprises de dernière minute• Des exemples concrets de la façon dont nos clients ont réalisé des économies tangibles en mettant en œuvre notre solution Record to Report• La solution de Trintech est construite autour d’une technologie d’évaluation dynamique et intelligente des risques (RI-RPA), plébiscitée par le Gartner*. Nous permettons aux services et équipes de comptabilité de nos clients de réaliser des tâches plus valorisantes et de se concentrer sur des actions plus stratégiques.Ce webinaire sera animé par Pascal Drouet, Directeur des ventes et Abbes Khamadj, Consultant Pre-sales.