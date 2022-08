Comment avoir une carte bancaire sans banque ? Si vous êtes à la recherche d’un moyen sûr et efficace pour faire vos transactions bancaires en toute sécurité. La carte bancaire sans compte ou carte prépayée est le moyen par excellence qui vous permet de rester recevoir ou de faire des dépôts sur votre qui n’est rattaché à aucun compte bancaire.





Compte sans banque : de quoi s'agit-il ?



Tout d'abord, un compte non bancarisé n'est pas un compte bancaire détenu dans une banque conventionnelle, mais en fait un compte de transaction. C'est principalement le cas des jeunes étudiants ou des personnes exclues des banques.



Il peut également s'agir de personnes dont la condition financière est instable ou faible. La principale différence entre un compte bancaire et un compte auprès d'une banque est que les comptes bancaires auprès des banques conventionnelles ou des banques en ligne permettent d'accéder à différents services bancaires tels que le crédit, l'assurance, l'épargne ou la bourse.



Qui sont ceux qui peuvent avoir un compte sans banque ?



Eh, bien tenez vous tranquille cas tout le monde peut avoir un



Toutefois, ce compte ne pourra pas répondre au besoin des personnes qui souhaite disposer des chéquiers, et des déposants qui souhaite épargner dans un livret d’épargne.



Les avantages d’une carte bancaire sans compte



Une inscription rapide en seulement quelques minutes pour un compte bancaire, immédiatement disponible. La possibilité de créer un compte sans banque avec un simple document d'identité.



Un compte à la portée de tous (même de ceux qui ne sont pas autorisés à utiliser un compte bancaire) et sans obligation. La majorité des comptes non bancarisés sont gratuits et ne contiennent pas de frais cachés.



Des versements sans contact et mobiles avec la carte sans banque



Pas de frais sur les transferts et les retraits à l'étranger pour tout le monde avec la carte sans banque.



Profiter du taux de change réel pour les paiements en devises dans certains cas.

Accès à des offres innovantes : cashback, réductions, etc.



Des services numériques via l'application mobile pour gérer facilement son compte : blocage de la carte à distance, paiement mobile, envoi d'argent par SMS. Les sommes déposées sur un compte non-bancaire sont protégées jusqu'à 100 000 €.



Compte sans banque : comment l’ouvrir ?



Créer un compte sans banque en ligne est très simple et vous facilite la tâche. En effet, pour y arriver vous avez juste besoin de renseigner les informations vous concernant. Vous avez juste besoin de fournir les informations de votre carte d’identité.



Ensuite, procéder au téléchargement de l’application mobile de la banque. Une fois terminé, renseignez un champ avec vos informations personnelles. Vous allez devoir fournir votre pièce d'identité ou une attestation de résidence.



Une fois ces étapes, vous pourrez faire le choix d'une carte bancaire sans compte qui répond à votre besoin. Enfin, vous devez vérifier que les informations que vous avez renseignées sont justes.



Avoir une carte bancaire sans banque est très simple à faire et ne nécessite aucune compétence particulière, tout le monde peut le faire sans problème.



A chacun sa carte bancaire sans compte, afin de profiter des réduction sur tous vos achats en lignes, et les avantages de carte

