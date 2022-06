Coinhouse et Qonto s’unissent afin d’ouvrir la crypto aux entreprises Qonto, leader européen de la gestion financière des entreprises, et Coinhouse, première cryptobanque européenne, annoncent aujourd'hui leur partenariat afin de permettre à plus de PME et d’indépendants d'investir dans les crypto-actifs.

Grâce à cette alliance inédite, les deux acteurs continuent de faire bouger les lignes de la finance traditionnelle en facilitant l'accès aux cryptos pour les PME et indépendants.



Alors qu'un cinquième des entreprises devraient avoir recours aux cryptomonnaies d'ici 2024, d’après une récente étude Gartner, Coinhouse et Qonto s'efforcent de répondre avec ce partenariat aux nouvelles attentes et exigences des entreprises en matière d'investissement, de gestion de trésorerie et de solutions de paiement innovantes. En s’associant avec Coinhouse, Qonto fait un pas de plus pour devenir une solution de gestion financière tout-en-un pour ses clients. De son côté, Coinhouse renforce son ancrage sur le segment des entreprises, qui représente déjà un tiers de son activité, et met à la disposition du plus grand nombre son expertise et ses solutions d'accès facilité au monde des cryptos.



Qonto et Coinhouse ont la volonté de travailler de concert afin d’offrir la meilleure solution financière aux PME et aux indépendants. Dans un premier temps, le partenariat sera actif seulement en France.



Comment ce partenariat va-t-il fonctionner ?

• Les clients de Coinhouse qui ouvrent un compte chez Qonto bénéficieront d'une offre commerciale privilégiée*.

• Les clients de Qonto pourront profiter de l’offre Qonto x Coinhouse gratuitement pendant un an**.

• Les conditions complètes du partenariat sont détaillées ici.



Alexandre Prot, cofondateur et CEO de Qonto, commente : “Faire de notre service la première solution financière tout-en-un pour les PME et les indépendants est une priorité absolue pour Qonto. Nous nous efforçons également à répondre aux besoins de nos clients qui ne cessent d’évoluer. Nous avons entendu leurs demandes croissantes concernant les investissements en crypto-monnaies. C'est pourquoi nous sommes très heureux de leur ouvrir le monde des crypto-monnaies en nous associant à Coinhouse, la première banque cryptographique européenne.”



Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse, ajoute : “Qonto révolutionne la relation bancaire des entreprises. Coinhouse révolutionne l'investissement, la gestion et le paiement en crypto. Je trouve génial que deux fintechs leaders dans leur domaine puissent surmonter les difficultés d'associer services bancaires et crypto pour s'unir et offrir le meilleur à leurs clients.”



* Pour les clients de Coinhouse ouvrant un compte Qonto : un bon de 29€ pour trois mois (ou un remboursement de 29€ par mois pour les abonnements supérieurs).



** Pour les clients Qonto bénéficiant de Coinhouse : ils auront accès à des frais réduits ainsi que d’un accès à des contenus pédagogiques exclusifs sur les crypto-monnaies (lettre premium, livret, analyses, etc.)



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.

Lancée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 250 000 clients dans 4 pays (France, Allemagne, Espagne, et Italie) et emploie plus de 600 talents à Paris, Berlin, Barcelone et Milan. Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale.

Depuis 2021, Qonto figure dans l’indice Next40, qui rassemble les 40 scale-up les plus prometteuses en France avec le potentiel de devenir un leader mondial.



À propos de Coinhouse

Coinhouse est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) enregistré auprès de l’AMF (France) et de la CSSF (Luxembourg), acteur de référence en France pour l’investissement en crypto-actifs des particuliers et des entreprises. Coinhouse propose des services de gestion et de transactions sur 50 crypto-actifs avec des frais de 1% pour les échanges crypto-crypto. En complément de son site web et de son application mobile, Coinhouse propose une offre de service transparente et adaptée à chacun :

• Un service client multilingue accessible par email et téléphone,

• Le premier service de « Banque Privée Crypto »,

• Une équipe des chargés d’affaires et d’experts dédiée aux entreprises,

• Une offre de dépositaire pour les investisseurs institutionnels.

www.coinhouse.com



