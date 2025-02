Anne-Laure Allain Coinbase, un partenariat de marque avec l'équipe Aston Martin Aramco Formula One™ financé en USDC Coinbase s'associe à l'équipe Aston Martin Aramco Formula One ™ dans le cadre d'un partenariat mondial visant à amener le monde de la F1 sur la blockchain. Coinbase est désormais le partenaire crypto exclusif de l'équipe.Ce partenariat de marque mondial pluriannuel, a été entièrement financé en USDC. Il y a une dizaine de jours, Coinbase a annoncé que l'USDC atteignait un volume record de 56 milliards de dollars

Lire les éléments du communiqué ci-dessous

Coinbase investit entièrement dans le partenariat avec l'USDC, intégrant Aston Martin Aramco en tant que client Coinbase Prime et démontrant le potentiel d'utilisation de la monnaie stable pour les paiements. L'USDC est soutenu par le dollar américain et des actifs d'une valeur équivalente, et est conçu pour combiner la stabilité de la monnaie fiduciaire avec la rapidité, la transparence et l'accessibilité mondiale de la blockchain, et Coinbase est à l'avant-garde de cette évolution des paiements avec l'étroite collaboration de l'équipe Aston Martin Aramco Formula One ™ .



"Nous pensons que la crypto-monnaie est l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour accroître la liberté économique dans le monde, et Coinbase a désormais l’opportunité de transmettre ce message sur les cinq continents alors que l’équipe Aston Martin Aramco se prépare pour le 75e championnat du monde de Formule 1 en 2025. " indique le communiqué.



Dans le cadre de ce partenariat de marque mondial, vous retrouverez la marque Coinbase sur le halo et la plaque d'extrémité de l'aile arrière des véhicules AMR25, ainsi que sur les combinaisons de course des pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll.



Alors que de plus en plus de monde se déplace sur la chaîne, Coinbase travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe Aston Martin Aramco Formula One ™ pour créer des moments mémorables sur la chaîne tout au long de la saison.



Coinbase est par ailleurs par ailleurs partenaire dans le basket-ball en NBA, le football avec le Borussia Dortmund et l'e-sport avec Team Liquid, entre autres

