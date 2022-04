Clifford Chance a conseillé Carrefour sur son émission inaugurale d'Obligations Durables (Sustainability-Linked Bonds)

Celle-ci se compose de deux tranches dites Sustainability-Linked, indexées sur les objectifs de développement durable du groupe Carrefour :



• Une première tranche à taux fixe de maturité 4,6 ans et d'un montant de 750 millions d’euros, assortie d'un coupon de 1,875 % par an,

• Une seconde tranche à taux fixe de maturité 7,6 ans et d’un montant de 750 millions d’euros, assortie d’un coupon de 2,375 % par an.



Ces obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s.



Carrefour rendra compte chaque année dans son Document d’Enregistrement Universel du niveau d’avancement des indicateurs clés de performance extra-financière, qui sera évalué par un tiers indépendant.



Les montants levés viendront financer les besoins généraux du groupe Carrefour et assurer le refinancement obligataire.



Clifford Chance a conseillé Carrefour sur cette transaction avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Jessica Hadid, collaboratrice.



Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire sur cette transaction.



