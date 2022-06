Classiq, plateforme de conception d'algorithmes quantiques est désormais intégrée à Amazon Braket Les clients peuvent tester plus rapidement les algorithmes quantiques en créant des circuits élaborés sur la plateforme Classiq et en les exécutant en toute simplicité sur Amazon Braket.

Classiq, plateforme de pointe pour la création de logiciels quantiques, annonce aujourd'hui l’intégration de sa solution sur Amazon Braket, service d'informatique quantique entièrement géré par Amazon Web Services (AWS), et conçu pour accélérer la recherche scientifique et le développement de logiciels pour l'informatique quantique.



L'informatique quantique ouvre des perspectives de transformation pour de nombreux secteurs tels que les services financiers, les sciences des matériaux, la logistique, la santé, la cybersécurité ou encore l'automobile. Toutefois, les clients estiment que sa mise en œuvre peut s'avérer difficile, car la plupart des logiciels quantiques sont conçus comme l'équivalent quantique du « langage d'assemblage », qui consiste à spécifier explicitement les connexions entre les qubits et les portes quantiques ou à assembler des blocs pré-écrits. En outre, les clients ne sont pas sûrs du hardware adapté à leurs besoins, et l'intégration d'ordinateurs quantiques dans une infrastructure informatique classique peut être ardue.



C'est pour cette raison que Classiq a développé une solution complète de bout en bout sur Amazon Braket, permettant aux clients d'atteindre plus rapidement leurs objectifs quantiques.



Le parcours client débute avec la plateforme Classiq Quantum Algorithm Design, par laquelle les développeurs conçoivent des circuits quantiques en utilisant un modèle fonctionnel plutôt qu'une série de connexions au niveau de la porte quantique. La plateforme Classiq recherche ensuite un espace de solutions composé de plusieurs millions de configurations de circuits pour trouver une implémentation conforme aux ressources, aux contraintes fournies par le concepteur et à la plateforme matérielle cible. Cette approche unique permet de concevoir des circuits quantiques sophistiqués, impossibles à créer autrement. À partir de la plateforme Classiq, le circuit obtenu peut être rapidement et facilement exécuté sur le hardware quantique disponible sur Amazon Braket. Ainsi, les clients bénéficient de toutes les fonctionnalités d'Amazon Braket, y compris les diverses options hardware, les tarifs flexibles et l'accès aux autres services AWS.



Cette offre intégrée est particulièrement attrayante pour les entreprises souhaitant générer des gains rapides en menant à bien des projets de validation de concept quantique. Mais également pour les entreprises ayant déjà adopté l'informatique quantique, et souhaitant améliorer leurs algorithmes ainsi que la robustesse et les capacités de leur déploiement.



Classiq a développé cette solution selon un processus orienté clients, dont un acteur majeur de la défense qui utilise l'offre conjointe pour développer des algorithmes uniques d'optimisation des radars. Il déclare avoir déployé la technologie de Classiq car il recherchait un système lui permettant de concevoir, synthétiser et analyser des algorithmes quantiques complexes. Il a particulièrement été conquis par la rapidité avec laquelle il a pu explorer différentes variations algorithmiques et les déployer facilement sur Amazon Braket.



« En nous appuyant sur Amazon Braket, nous sommes en mesure de répondre à de nombreux défis rencontrés par nos clients lors du développement de solutions de calcul quantique à des fins commerciales », explique Nir Minerbi, PDG de Classiq. « Classiq et AWS rendent possible le développement d'algorithmes avancés, leur déploiement rapide sur le cloud et la transformation d'idées innovantes en avantages concurrentiels ».



« Amazon Braket permet aux clients d'expérimenter facilement l'informatique quantique grâce à un accès sécurisé et à la demande à une variété de hardware et de simulateurs entièrement contrôlés. Nous sommes heureux de collaborer avec Classiq pour aider nos clients à concevoir des circuits quantiques sophistiqués, optimisés et adaptés au hardware, et à les déployer en toute simplicité sur notre cloud », ajoute Richard Moulds, General Manager d'Amazon Braket chez AWS.



Pour découvrir la solution Classiq, veuillez consulter www.classiq.io/explore.



À propos de Classiq

Classiq est un leader du développement de logiciels quantiques, offrant une plateforme aux entreprises qui veulent faire décoller et accélérer leurs programmes d'informatique quantique. Notre outil breveté « CAD for quantum software » convertit automatiquement des modèles fonctionnels de haut niveau en circuits optimisés et adaptés au matériel. Les clients utilisent la plateforme Classiq pour mettre en place des algorithmes sophistiqués qui ne pourraient pas être créés autrement, sans avoir à travailler sur de l'assemblage quantique. Soutenue par de puissants investisseurs tels que HPE, HSBC, Samsung NEXT, NTT, etc. Classiq a levé plus de 50 millions de dollars depuis sa création en 2020, constitué une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de classe mondiale et englobé des décennies d'expertise quantique dans sa plateforme révolutionnaire. Avec Classiq, les clients peuvent repousser les limites du possible en matière de logiciels quantiques, créer des blocs IP de qualité, explorer des solutions quantiques pour des problèmes concrets et se préparer à tirer pleinement parti de la prochaine révolution de l'informatique quantique. Pour en savoir plus, suivez Classiq sur LinkedIn, Twitter ou YouTube, ou rendez-vous sur www.classiq.io.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Skaleet s’associe à PSP Lab pour aider ses clients sur les processus d’obtention de licence de paiement en Europe Money20/20 Europe unveils another show reflecting the diverse voices of Fintech Pour préserver leur croissance, les PME doivent travaillent sur leur trésorerie, même et surtout quand tout va bien