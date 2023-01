Cité Gestion devient la première banque privée au monde à tokeniser son capital social. En utilisant la technologie de Taurus

Première banque privée à tokeniser ses actions en droit suisse



Taurus et Cité Gestion sont heureux d'annoncer que Cité Gestion, une banque privée suisse indépendante établie à Genève, s'est associée à Taurus pour numériser son capital social sous la forme de droits-valeurs inscrits - un processus communément appelé " tokenisation ". La tokenisation des actions de la banque a été réalisée conformément aux lois suisses et aux normes établies par la Capital Markets and Technology Association (CMTA), une organisation suisse à but non lucratif basée à Genève, dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation des technologies blockchain sur les marchés de capitaux traditionnels.



Le processus de tokenisation a pu être réalisé en quelques minutes grâce à la plateforme de tokenisation de Taurus, Taurus-CAPITAL. Les titres numériques ont été créés en utilisant le standard CMTAT, un smart contract open-source publié par la CMTA et spécifiquement conçu pour la tokenisation des titres, et déployé sur Ethereum, une blockchain publique. Dans l’attente de son entrée complète dans le secteur des actifs numériques, Cité Gestion a également choisi Taurus pour gérer le smart-contract et la totalité du cycle de vie de ses titres.



Lenz & Staehelin, le cabinet d'avocats suisse, a conseillé Cité Gestion sur les aspects juridiques et réglementaires de la transaction.



Christophe Utelli, directeur général adjoint de Cité Gestion, souligne : "Chez Cité Gestion, notre vision est de permettre à nos clients de profiter pleinement des progrès technologiques sur les marchés des capitaux, et en particulier de l'énorme potentiel de rationalisation et de gains d'efficacité qu'offre la technologie blockchain dans ce domaine. Il était important pour notre banque d'être parmi les premiers à profiter des nouvelles possibilités offertes par le droit suisse pour la numérisation des titres en tokénisant nos propres actions. Le standard CMTA était un choix naturel pour la tokenisation: open-source, audité et reconnu par l’industrie. Taurus et l’utilisation des standards CMTA garantissent une gestion des risques optimale tout au long du processus.



2023 est l'année de la tokenisation: l'accélération de la numérisation des actifs privés



Sébastien Dessimoz, cofondateur et associé gérant de Taurus mentionne : "Nous sommes heureux du partenariat avec Cité Gestion pour la tokenisation de leurs actions. Nous avons participé à la tokenisation de 15 sociétés l'année dernière, couvrant un large éventail d’actifs. Près de la moitié d'entre eux proviennent d'institutions ou d'organismes réglementés. Nous pensons que 2023 verra une accélération dans l'industrie et nous sommes prêts à accompagner les entreprises privées à sauter le pas."



Taurus estime que la numérisation des actifs et des titres privés va devenir une nouvelle norme dans l'industrie des actifs numériques. Conformément à sa conviction, Taurus a développé une stack technologique complète pour ses clients; incluant une plateforme de tokenisation, la garde d'actifs numériques, l'opération de nœuds blockchains; complétés par une licence FINMA pour échanger des titres tokenisés. A ce jour, Taurus a été impliqué dans 15 transactions couvrant des actions, des dettes privées, des produits structurés de sociétés suisses et européennes.



À propos de Cité Gestion

Cité Gestion est une banque privée suisse indépendante fondée en 2009 qui offre le meilleur des deux mondes: la sécurité d'une banque suisse et l'indépendance d'un gestionnaire de fortune externe / family office. Ses valeurs fondamentales sont l'entreprenariat, une architecture ouverte et l'absence de conflits d'intérêts entre la banque et les clients. Cité Gestion se concentre à offrir à ses clients un service de gestion de patrimoine hautement personnalisé.



À propos de Taurus

Taurus SA est une société suisse, fondée en avril 2018, qui fournit une infrastructure pour la gestion de tout type d’actifs numériques - crypto-monnaies y compris le staking, les actifs tokenisés et les monnaies numériques - couvrant l'émission, la conservation et le trading. Avec plus de 60% de parts de marché en Suisse, Taurus est également le leader européen sur le segment bancaire, utilisé par l'ensemble des institutions financières: banques systémiques, banques universelles, banques en ligne, crypto-banques, banques privées et courtiers-négociants. Taurus gère également une place de marché réglementée pour les actifs privés et les titres tokenisés.

Pour plus d’informations sur Taurus, veuillez consulter le site https://www.taurushq.com