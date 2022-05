Checkout.com annonce l’acquisition de ubble pour améliorer la confiance et la sécurité de l'économie numérique Le spécialiste mondial du paiement annonce l’acquisition de la startup française spécialisée dans la vérification d'identité, et continue de renforcer la fiabilité et la sécurité de l'économie numérique dans un contexte de croissance soutenue.

Dans le cadre du développement de son offre de services financiers, le fournisseur mondial de solutions de paiements basées sur le cloud Checkout.com annonce son intention d’acquérir la startup de vérification d'identité en ligne (IDV - IDentity Verification) ubble.



L’opération - qui devrait être conclue plus tard dans l'année sous réserve d'approbation réglementaire -, intervient dans un contexte de croissance mondiale continue des volumes de transactions en ligne, accompagnée d’une augmentation simultanée des risques de fraude et de blanchiment d’argent. Cette acquisition est également en phase avec la mission de Checkout.com, qui vise à faire de l’économie numérique un environnement propice au développement des entreprises et de leurs écosystèmes.



L'acquisition d'ubble permettra à Checkout.com d'élargir sa gamme de produits financiers, utilisés par les fintechs et les acteurs du e-commerce pour accepter et ordonner des opérations de paiement avec leurs clients, tout en gérant le risque financier associé.



L'ajout de la vérification d’identité en ligne soutiendra un autre aspect important du parcours de paiement : s'assurer que les vendeurs et les fintechs sont en conformité face aux réglementations locales, vérifier que leurs clients sont bien ceux qu'ils prétendent être, et anticiper l’évolution potentielle du contexte juridique complexe de l’UE et dans le monde entier.



Cofondée en 2018 par François Wyss (PDG), Juliette Delanoe (CRO) et Nicolas Debernardi (CTO), ubble est le pionnier dans l’utilisation des technologies de vérification d'identité par vidéo en temps réel. La société compte aujourd'hui près de 100 collaborateurs dans ses bureaux en France. La solution phare de l'entreprise permet de vérifier automatiquement l'identité d'un utilisateur, en se basant sur plus de 2000 types de documents, provenant de 214 pays et territoires, en utilisant les meilleurs processus de machine learning.



« ubble a été créé pour répondre au besoin d’utiliser les données numériques sur l’identité personnelle des utilisateurs, de manière simple et sécurisée. Il s’agit clairement d’un besoin croissant chez nos clients, parmi lesquels des acteurs du e-commerce et des crypto-monnaies, des gérants de portefeuilles numériques ainsi que des fintechs », a expliqué Meron Colbeci, Chief Product Officer chez Checkout.com.



« Nous avons été impressionnés par la capacité de l'équipe d'ubble à stimuler rapidement l'apprentissage automatique et l'innovation dans un domaine complexe et difficile, ainsi que par leurs compétences en ingénierie. En collaborant de manière plus étroite, nous pouvons contribuer à développer considérablement leur feuille de route déjà ambitieuse tout en faisant bénéficier notre écosystème florissant de partenaires de leur technologie de pointe. »



« Au cours des quatre dernières années, notre équipe a travaillé pour construire les fondations d’une technologie qui établit la confiance entre les services en ligne et leurs utilisateurs. Cette technologie respecte et protège également la confidentialité des données d'identité à tous les niveaux », a ajouté François Wyss, PDG de ubble. « Grâce à cette annonce, nous allons accélérer le rythme de développement de nos technologies d’IDV, contribuer à l’évolution des briques technologies derrière les systèmes de paiement de Checkout.com, et amplifier la portée et les avantages de nos solutions auprès des commerçants du monde entier. »



À ce jour, ubble — notamment financée par les fonds Partech, Breega, Kima Ventures et d’autres business angels —a déjà séduit de nombreuses fintechs françaises, d'applications de covoiturage et de livraison, ainsi que de grands réseaux bancaires et d'institutions financières traditionnelles. Son succès est dû à une approche intransigeante de la sécurité et de la conformité, et au développement de sa technologie propriétaire.



Les cas d'utilisation potentiels restent très vastes, notamment du fait du rôle prépondérant que joue la technologie IDV dans les marketplaces, la création ou le trading des crypto-monnaies, par exemple.



« Nous plaçons toujours les besoins des commerçants en premier », a ajouté Meron Colbeci. « En développant nos capacités de sécurité et de détection des fraudes, nous pouvons réduire le temps, les coûts et les difficultés que ces commerçants rencontrent avec les solutions IDV existantes. Et ils peuvent offrir aux consommateurs finaux une expérience simple et fiable, propice à une augmentation des taux de conversion et à une croissance plus rapide. »



À propos de ubble

Créé en 2018, par François Wyss, Juliette Delanoë et Nicolas Debernardi, ubble est un service européen de vérification d’identité à distance. Sa mission est de bâtir la confiance entre les services en ligne et leurs utilisateurs, pour permettre à chacun d’utiliser son identité civile dans le monde numérique de manière simple et sécurisée. ubble facilite l’entrée en relation à distance, protège entreprise et utilisateurs de la fraude à l’identité et optimise la performance des parcours clients. Sa technologie propriétaire de reconnaissance vidéo en temps réel, appuyée sur l’expertise identité et l’intelligence artificielle, est industrielle et éprouvée.

ubble accompagne des entreprises privées (Treezor, Crédit Agricole, Uber Eats), startups (Younited Credit, Yousign, Stuart) et acteurs publics (BPifrance, Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Ministère de la Culture).

La startup a reçu le prix « Coup de cœur du jury » du dernier Forum International de la Cybersécurité 2021 (FIC).





À propos de Checkout.com

Checkout.com est un fournisseur mondial de solutions de paiement qui aide les entreprises et leurs écosystèmes à prospérer dans l'économie numérique. La plateforme de paiements modulaire de Checkout.com fournit une solution performante, évolutive et rapide pour les entreprises qui cherchent de meilleures solutions de paiement à intégrer de manière transparente. Avec plus de 1900 personnes réparties dans 19 bureaux dans le monde, Checkout.com offre des solutions novatrices qui s'adaptent aux besoins de leurs clients, ainsi que des conseils éclairés qui les aident à mieux optimiser la performance de leurs paiements. Checkout.com offre également une expertise digne de confiance pour maîtriser les complexités d’un monde en perpétuelle mutation. C’est pourquoi les entreprises comme Crypto.com, Veepee, Getty Images, Grab, SHEIN, Sony, Binance et Wise font confiance à Checkout.com.





