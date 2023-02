ChatGPT : quel impact sur le secteur bancaire ?

Qu’est-ce que ChatGPT ?



Développé par le laboratoire de recherche américain sur l’IA Open AI, ChatGPT se définit lui-même comme "un modèle de traitement automatique du langage qui se distingue par sa capacité à générer des réponses de haute qualité, similaires à celles produites par un esprit humain. Il utilise une technique d'apprentissage automatique appelée transfert de connaissances, qui lui permet d'utiliser des données d'apprentissage précédemment acquises pour résoudre des tâches similaires."



L’une des possibilités intéressantes de l’IA générative dans le secteur bancaire est sa capacité à générer des réponses de type humain aux questions et aux déclarations dans la conversation. Contrairement aux chatbots traditionnels, souvent limités dans leur capacité à comprendre et à générer du langage naturel, ChatGPT a l’avantage de pouvoir fournir des réponses plus précises et détaillées. De plus, comme il est formé à l’aide d’une grande quantité de données, ChatGPT est capable d’apprendre et de s’adapter à différents styles et contextes de conversation, ce qui le rend plus polyvalent et capable de générer un plus large éventail de scénarios.



Comment ChatGPT peut-il être utilisé dans le secteur bancaire ?



La technologie ChatGPT a le potentiel de révolutionner le secteur bancaire en fournissant un service plus rapide, plus efficace et plus personnalisés aux clients comme aux salariés.



Service client et demandes de renseignements : Les banques peuvent intégrer ChatGPT dans leur système de service client pour fournir des réponses en temps réel qui peuvent réduire le temps d’attente et améliorer l’expérience globale. Souvent, les banques sont confrontées à des volumes élevés de demandes qui sont trop lourdes à gérer pour leurs agents, mais ChatGPT peut réduire ce volume et laisser plus de temps aux agents pour réponde aux demandes plus complexes.



Traitement de documents : Étant donné que ChatGPT est capable d’extraire automatiquement des informations à partir de documents et de textes, la technologie peut être utilisée pour générer des rapports et des résumés financiers, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à l’analyse et au traitement manuels des données.



La technologie est capable d’analyser de grandes quantités de données financières, d’identifier des modèles et d’extraire des informations critiques, ce qui en fait un outil puissant pour des cas d’utilisation tels que les prévisions financières et l’analyse des investissements.



Conseil financier personnalisé : Les conseillers peuvent utiliser ChatGPT pour fournir à leurs clients des conseils financiers personnalisés. La technologie peut être utilisée pour générer des plans financiers et des stratégies d’investissement sur mesure en fonction des objectifs, de la tolérance au risque et de la situation financière de l’utilisateur.



Utiliser ChatGPT pour des conseils financiers personnalisés impliquerait d’intégrer la technologie à une plate-forme de gestion financière, lui fournissant ainsi les données financières nécessaires sur les clients pour formuler des recommandations pertinentes.



Traitement des prêts : ChatGPT peut rendre le processus de souscription plus efficace en analysant et en évaluant automatiquement la situation financière, les antécédents de crédit et les revenus d’un emprunteur.



La technologie peut également améliorer la décision de crédit en réduisant le risque d’erreur humaine, en identifiant les facteurs de risque qui seraient autrement négligés et en signalant automatiquement les risques potentiels.



Détection de fraude : Les banques peuvent également utiliser ChatGPT pour la détection des fraudes. Les organisations peuvent utiliser l’historique des fraudes et des données de transaction pour entraîner l’IA à reconnaître les anomalies dans les modèles de transaction, à détecter les activités frauduleuses et à signaler les anomalies.



La technologie peut aider à la détection et à la prévention en générant des alertes et des rapports, et en informant le personnel concerné d’une fraude potentielle.



Dans l’ensemble, ChatGPT s’avère être un outil puissant pour le secteur bancaire susceptible de rationaliser les processus, d’améliorer le service client et de prendre des décisions plus éclairées.



Quelles sont les limites à l’utilisation de ChatGPT dans le secteur bancaire ?



Malgré les promesses de la technologie, certains défis et considérations doivent être examinés attentivement avant une mise en œuvre plus large. Il est important de noter que l'IA générative est encore une technologie relativement nouvelle et que ses applications potentielles dans le secteur bancaire sont encore à l'étude.



L'une des principales considérations est la confidentialité et la sécurité des données. Les algorithmes d'IA générative doivent analyser de grands volumes de données clients diverses et représentatives, et les banques doivent s'assurer que ces données sont conservées en toute sécurité et ne sont en aucun cas utilisées à mauvais escient. Les banques doivent mettre en place des mesures de sécurité solides pour protéger les données des clients contre tout accès et manipulation non autorisés.



Ensuite, il y a la question de l'exactitude et du biais. Les algorithmes d'IA générative ne sont aussi bons que les données sur lesquelles ils sont formés, et il est important de s'assurer que les données utilisées pour former les algorithmes sont diverses, représentatives, précises et à jour. Si les données ne le sont pas, les résultats générés par les algorithmes sont également susceptibles d'être inexacts ou biaisés.

Et surtout, il y a la question de la conformité réglementaire. Les algorithmes d'IA générative doivent être formés conformément aux réglementations financières et bien que des réglementations plus strictes pour ce type de technologie soient encore en suspens, les banques doivent s'assurer qu'elles sont conformes aux réglementations renforcées avant de déployer l'IA générative dans leurs opérations.



En fin de compte, l'IA générative est une technologie puissante qui a le potentiel d'apporter de nouvelles améliorations dans un certain nombre de domaines du secteur bancaire si elle est correctement configurée. Cependant, les banques doivent tenir compte des défis et des considérations qui accompagnent la mise en œuvre de l'IA générative. En répondant à ces préoccupations, les banques peuvent tirer parti de la puissance de l'IA générative pour fournir de meilleurs produits et services à leurs clients et devenir plus compétitives sur le marché.



A propos de Capco

Capco est un cabinet de conseil international en management et organisation spécialisé dans les services financiers. Créé en 1998, Capco possède 27 bureaux dans le monde répartis sur 4 continents. Les experts Capco se concentrent sur les changements complexes de l’industrie financière et excellent dans ce domaine grâce à une expertise pointue dans les métiers bancaires et les technologies.

www.capco.com



Par le département IT de Capco Paris