ChainSafe lève 18,75M $USD dans le cadre d'un financement de série A pour accélérer l'adoption de Web3 Ce financement permettra à ChainSafe, société innovante dans le domaine de l'ingénierie des protocoles, d'accélérer le développement de l'infrastructure web3.

ChainSafe Systems, une des plus grandes entreprises mondiales d'infrastructure blockchain, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu 18,75 millions de dollars USD dans le cadre d'un financement de série A sursouscrit. L'investissement a été mené par Round13 avec la participation de nouveaux investisseurs NGC Ventures, HashKey Capital , Sfermion, Jsquare et les investisseurs récurrents Digital Finance Group, et Fenbushi Capital. Dans le cadre de ce financement, Khaled Verjee, directeur associé du Digital Asset Fund de Round13, intègre le conseil d'administration de ChainSafe aux côtés des membres fondateurs et des membres actuels du conseil. Joseph Lubin, co-fondateur d'Ethereum et fondateur de ConsenSys Mesh – un investisseur et promoteur de longue date de ChainSafe.



Basée à Toronto et ayant des bureaux à Berlin et Zagreb, ChainSafe est présente dans le monde entier et compte plus de 120 employés dans 33 pays. L'entreprise a été fondée en 2017 après que son équipe fondatrice se soit réunie lors d'un meetup Ethereum à Toronto. Ensemble, ils ont transformé une passion pour les technologies open-source et décentralisées en une entreprise web3 durable. En cinq ans, ChainSafe est devenue leader dans le domaine de la recherche et du développement multi-chaînes, et s'est focalisée sur le développement d'infrastructures et les jeux sur le web3. ChainSafe se projette dans l'avenir et utilisera cet investissement pour renforcer son soutien à l'adoption et à la croissance durable de l'écosystème web3.



« Nous sommes proches de ChainSafe depuis le début, lorsque les protocoles décentralisés se définissaient et s'imposaient. Aucune entreprise n'a fait un meilleur travail en établissant de solides têtes de pont dans les écosystèmes importants et en apportant constamment des contributions fondamentales. Les employés de ChainSafe font preuve d'intégrité et d'excellence aussi bien que n'importe quelle entreprise de notre écosystème, et aucune entreprise n'a gagné la confiance de ses pairs dans une si grande mesure. Cette levée de fonds de série A permet à ChainSafe de poursuivre sa trajectoire de croissance rapide en matière de développement de protocoles et de produits stratégiques et synergiques », déclare M. Lubin.



Un des produits phares de l'entreprise est web3.unity, un kit de développement logiciel (SDK) permettant de connecter les jeux Unity aux technologies blockchain. Web3.unity est conçu pour réduire la complexité et créer un nouveau niveau d'appropriation des jeux. Actuellement en production avec l'aide de plus de 100 équipes, le SDK est un catalyseur pour l'espace des jeux blockchain, en pleine croissance, dont il est prévu qu'il atteigne un volume de 2,8 milliards de dollars USD d'ici 2028. En outre, les solutions de ponts inter-chaînes de ChainSafe ont permis de connecter entre elles les principales blockchains, dont Ethereum, Polygon et Avalanche, et de sécuriser à leur tour plus de 600 millions de dollars de transferts de jetons inter-chaînes. Conçues et commercialisées par ChainSafe, ces passerelles sont utilisées dans le cadre d'un nouveau projet d'interopérabilité inter-chaînes pour lequel ChainSafe est le contributeur principal.



« Depuis 2017, le travail de ChainSafe a été déterminant pour le développement de l'écosystème web3 », déclare Verjee. « Leur recherche, leur travail de développement et leurs produits touchent tous les aspects de l'infrastructure blockchain actuelle. Nous sommes impatients d'être aux premières loges pour suivre le parcours de ChainSafe, alors que l'entreprise met son architecture au premier plan et la rend accessible à tous. »



ChainSafe s'est forgé une réputation de développeur de protocoles de base pour Ethereum, Polkadot, Filecoin et d'autres écosystèmes blockchain de renom. Compte tenu de sa mission visant à « accueillir les futurs millions de développeurs web3 », les objectifs de l'entreprise sont clairs. Avec une approche multi-chaînes, ChainSafe crée une infrastructure et des outils open-source qui permettent aux développeurs de construire le web décentralisé. Grâce à cet investissement, ChainSafe accélérera le développement de ses produits, renforcera son équipe et contribuera à l'adoption de la technologie web3.



« ChainSafe a été fondé avec la vision que les technologies décentralisées pouvaient changer le monde. Au fil du temps, la pertinence de nos contributions est devenue de plus en plus évidente. Je suis fier de l'impact de ChainSafe sur la communauté et, avec les nouveaux partenaires qui rejoignent notre équipe, nous sommes impatients d'accélérer la croissance de l'écosystème web3 », déclare Aidan Hyman, PDG et cofondateur de ChainSafe.



À propos de ChainSafe

ChainSafe est un leader dans le domaine du web3, spécialisé dans l'implémentation de protocoles et de technologies cryptographiques. La recherche et le développement multi-chaînes de ChainSafe permettent à la communauté web3 de disposer d'une infrastructure essentielle pour que ses utilisateurs puissent construire des systèmes décentralisés de manière durable. Le SDK ChainSafe Gaming est l'outil le plus complet pour le développement de jeux web3. Les solutions de ponts inter-chaînes de ChainSafe ont assuré des centaines de millions de transfert inter-chaînes de jetons et sont utilisées dans de nouveaux projets de ponts d'interopérabilité. Pour plus d'informations, visitez chainsafe.io.



