Cellulant reconnu comme le meilleur fournisseur de solutions de paiement numérique en Afrique aux World Business Outlook Awards 2022

Cellulant (Cellulant.io), la société panafricaine leader de paiements, et sa passerelle de paiement tout-en-un Tingg, ont remporté 4 prix lors des World Business Outlook Awards qui viennent de se terminer ;

• Meilleure Plateforme digitale de Paiement en Afrique 2022 (Cellulant);

• Meilleur fournisseur de solutions de paiement numérique en Afrique 2022 (Cellulant) ;

• Plateforme de paiement numérique la plus fiable d'Afrique 2022 (Cellulant) ;

• Meilleure plateforme de paiement numérique à guichet unique en Afrique 2022 (Tingg).



The World Business Outlook est un magazine imprimé et en ligne basé à Singapour qui couvre et analyse le secteur financier, le commerce international et l'économie mondiale. Il est déterminé à fournir à ses lecteurs, téléspectateurs et participants des mises à jour commerciales complètes.



Cellulant remporte pour la deuxième année consécutive les World Business Outlook Awards. La société a remporté deux prix en 2021 en tant que : "Meilleur Societe technologique et financiere en Afrique " et "Meilleur Fournisseur de services de paiement numérique en Afrique ".



« Les World Business Outlook Awards ont un œil avisé sur la maîtrise et la valeur de l'industrie, et cette reconnaissance pour Cellulant et Tingg est un grand accomplissement. Recevoir ces récompenses témoigne de la confiance de nos clients du monde entier qui se sont associés à nous pour dynamiser leur croissance », a déclaré Divine Muragijimana, responsable du marketing et de la communication du groupe Cellulant.



Commentant davantage la reconnaissance, elle ajoute : « Plus important encore, cette reconnaissance célèbre nos équipes à travers l'Afrique et leurtravail acharné dans la construction d'une plate-forme de paiement qui solutionne la forte fragmentation des paiements que connaissent les entreprises et leurs clients à travers le continent. »



Cellulant fournit une plate-forme de paiement API unique qui permet aux entreprises mondiales, régionales et locales de collecter des paiements en ligne et hors ligne ; tout en permettant à chacun de payer depuis son mobile money, ses cartes locales et internationales ou directement depuis sa banque.



Aujourd'hui, Cellulant est présent dans 18 pays avec une plateforme de paiement connectant des milliers d'entreprises avec 257 moyens de paiement dans 35 pays. La plate-forme alimente les paiements de 200 millions de consommateurs sur un seul réseau inclusif pour une interopérabilité effective à travers l'Afrique.



Les autres gagnants des prix incluent; African Elite Group en tant que « Agence de relations publiques la plus recommandée en Afrique 2022 » et la « Meilleure agence de relations publiques en boutique en Afrique 2022». KPMG a également remporté le prix du meilleur fournisseur de services financiers Nigeria 2022 et du meilleur fournisseur de services financiers ESG Nigeria 2022.

cellulant.io