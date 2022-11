Cegid Data Lab, le programme d'accélération de startups de Cegid, reconnu par STATION F Cegid, un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des ressources humaines (paie, gestion des talents), des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce l’intégration au Future 40 de quatre startups accompagnées lors de la première saison de son programme Cegid Data Lab, ce qui place ce dernier parmi les trois meilleurs programmes d’accélération de STATION F cette année.

Lancé en novembre 2021 à STATION F, le plus grand campus de startups au monde, le Cegid Data Lab accompagne chaque année une dizaine de jeunes pousses de la tech à STATION F avec un programme centré sur la gestion et la visualisation de la donnée. Qu’il s’agisse des données de gestion, des données RH, des données commerciales, ou encore des données marché, les entreprises disposent aujourd’hui d’une mine d’or souvent difficile à exploiter. C’est sur ce sujet que Cegid a centré son programme, avec un objectif clair : apporter demain des solutions utiles et innovantes aux chefs d’entreprise afin de les aider à ouvrir les possibles, pour leurs salariés, leurs clients ou encore leurs projets.



Après une première saison réussie, Cegid lançait en octobre 2022 le second batch de ce programme, composé de sept nouvelles startups.



Lieu emblématique de l’écosystème startups français, STATION F héberge actuellement près de 1 000 startups, auxquelles sont proposés 35 programmes d’accompagnement. Pour valoriser les plus prometteuses d’entre elles, STATION F a lancé, il y a quatre ans, l’indice “Future 40”, qui vise à renforcer la visibilité de 40 projets particulièrement prometteurs auprès des investisseurs et des médias.



Quatre startups accompagnées par Cegid rejoignent le classement Future 40 de STATION F



Cette année, quatre startups sur les neuf accompagnées par le Cegid Data Lab à l’occasion de la première saison du programme rejoignent le Future 40 : M-Work (solution pour organiser le travail hybride des entreprises), Fygr (solution de gestion et de prévision de trésorerie), Humanitics (solution qui améliore la performance des marques de luxe, mode et beauté en adaptant leurs actions aux profils de leurs clients) et Leto (solution qui automatise la mise en conformité au RGPD des entreprises).



Le programme du Cegid Data Lab distingué par STATION F



Un an après son lancement, le Cegid Data Lab est également reconnu par STATION F pour la qualité de son accompagnement envers les jeunes pousses et arrive en seconde position ex-aequo des trois programmes plébiscités cette année. Les aspects du programme reconnus par STATION F sont notamment :

• chaque startup du Cegid Data Lab est épaulée par trois mentors qui les accompagnent durant neuf mois ;

• elles ont accès à deux masterclass par mois ;

• elles peuvent venir s’inspirer de retours d’expérience de fondateurs de startups à succès (“Founder Story”) ;

• les entrepreneurs du programme échangent régulièrement entre eux ;

• la présence d’un entrepreneur à la tête du programme : Pierre-Antoine Roy, Directeur du programme Cegid Data Lab et fondateur de Crafty, startup de la HR Tech française acquise par Talentsoft en 2020, elle-même rachetée par Cegid en 2021.



« Un an seulement après son arrivée à STATION F, le programme Cegid Data Lab est déjà l'un des programmes les plus représentés dans le Future 40, notre sélection des startups les plus prometteuses. Nous sommes ravis de voir que 10 % des entreprises du Future 40 de cette année sont issues de ce programme. Cela montre bien que le programme Cegid Data Lab est rapidement devenu l’un des meilleurs de notre campus », précise Roxanne Varza, Directrice de STATION F.



« Cette distinction accordée par STATION F constitue une grande fierté pour Cegid, le Cegid Data Lab et ses équipes de mentors qui accompagnent quotidiennement nos startups. Elle vient souligner la qualité de notre programme et confirme la pertinence de notre approche basée sur le mentoring et l’accompagnement, qui constituent la pierre angulaire de notre programme d’accélération. Plus globalement, cette reconnaissance de STATION F vient récompenser l’investissement de Cegid dans le développement de l’écosystème entrepreneurial français », explique Pierre-Antoine Roy, Directeur du programme Cegid Data Lab.



Couronné de succès, le Cegid Data Lab continue sur sa lancée en accompagnant sept nouvelles startups auxquelles Cegid souhaite ouvrir les possibles.



A propos de Cegid

Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs avec l’arrivée en septembre 2022 de Grupo Primavera et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/





