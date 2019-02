Cegedim e-business poursuit son expansion internationale avec l'acquisition de Ximantix

Déjà présent sur le marché de la dématérialisation en Belgique, en France, au Royaume-Uni et au Maroc, Cegedim e-business dispose à présent d'une assise solide pour cette activité en Allemagne, première économie européenne. Cette acquisition d'un leader allemand positionné sur le midmarket donne notamment à Cegedim e-business l'opportunité de développer son offre à destination des PME. Les clients de Ximantix pourront quant à eux bénéficier d'une offre de services plus large, grâce à la dimension internationale de Cegedim.



« Être le fer de lance de Cegedim en Allemagne, c'est, pour nous, non seulement représenter l'une des sociétés de technologies et de services les plus performantes d'Europe sur le marché de la digitalisation et de l'optimisation ; mais aussi continuer d'être le partenaire de choix des PME en Allemagne pour un traitement électronique des factures automatisé, efficient et sécurisé », commente Reinhard Wild, Directeur Général de Ximantix Software GmbH.



Expertises locales et réseau international



« En accueillant Ximantix dans le périmètre de nos activités en pleine croissance, nous faisons une entrée mûrement préparée sur l'un des plus importants et dynamiques marchés européens de l'e-facturation et complétons ainsi notre gamme de services sur le continent. Il demeure essentiel pour nous de fournir au marché allemand des solutions spécifiques, et c'est précisément le rôle de Ximantix, comme nouveau membre de notre réseau d'excellence », souligne Benoît Garibal, Directeur Général de Cegedim e-business.



Sa couverture géographique de plus en plus étendue permet à Cegedim e-business d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale à grande échelle. Cela répond au besoin d'harmonisation et de performance, en favorisant les déploiements multi-pays de la facturation électronique. Cette expansion s'inscrit aussi dans le contexte favorable de la mise en place de la directive européenne 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.



Cegedim e-business poursuit sa quête de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation collaborative au service de ses clients.



A propos de Cegedim e-business :

Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux traités par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. S'appuyant sur un ensemble de services unique d'e-procurement, d'e-invoicing, d'e-archiving et d'e-signature, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité dans leurs projets de transformation digitale.

Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d'échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des relations entre tous les acteurs de l'entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d'efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.

cegedim-ebusiness.com



A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

cegedim.fr