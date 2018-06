Cashsolve, acteur de référence de la prévision de trésorerie, a rejoint le groupe ACA

Depuis sa création en 2000, la société CashSolve accompagne les entreprises de toutes tailles, de tous secteurs, en France comme à l’international,

dans le pilotage de leur trésorerie prévisionnelle.



Les solutions de CashSolve : Cash Easy Plan, Cash Modeling et Cash Reporting, sont utilisées quotidiennement par 500 utilisateurs via la

plateforme CASHSOLVE.NET



Jean-Baptiste Auzou, Directeur Général ACA : “Ce rapprochement nous permet de conforter notre position sur le marché et d’apporter une offre

intégrant la gestion des budgets de trésorerie. Pour les clients des solutions CashSolve, la pérennité et les perspectives se trouvent renforcées !”

Clotilde de Perthuis, Directrice des Ventes et co-fondatrice de CashSolve : “Après 18 années d’innovation dans le métier de modélisation

prévisionnelle de trésorerie, et de collaboration heureuse avec nos clients, nous sommes ravis que le groupe ACA puisse reprendre le flambeau

avec la même exigence d’excellence.”



A propos de CashSolve

CashSolve édite, commercialise et met en oeuvre des solutions de prévision de trésorerie répondant aux besoins des services financiers tant des PME que des grands groupes. Ces solutions permettent d’industrialiser et de fiabiliser la fabrication et la consolidation des prévisions de trésorerie, à

partir des données issues directement de la comptabilité et des budgets. Elles facilitent leur actualisation et l'analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel. CashSolve est utilisé par plus de 70 sociétés en France et à l’étranger, en mode SaaS.



A propos de ACA

ACA éditeur de solutions SaaS, depuis plus de 25 ans, apporte à ses clients une réponse complète pour la refonte de leur système d’information.

Notre métier est la fiabilisation des flux et la gestion des processus métiers de nos clients. Nos solutions sont proposées en SaaS pour garantir une réponse rapide aux évolutions métiers, réglementaires et techniques. Notre équipe d’experts dédiée travaille au quotidien avec nos clients pour faire évoluer les solutions afin de garantir un niveau de service dans le respect de valeur de notre société : Réactivité, Qualité et Engagement.

PLUS DE 350 CLIENTS UTILISENT NOS OFFRES :

Gamme THÉTYS : Gestion des Moyens de Paiement, des Pouvoirs Bancaires & Cash Management

Solution ISIE : Gestion des flux comptables & financiers

Gamme ASSUREX : Gestion des Sinistres Vie, Prestations IJ, Capital, Rentes

Solution DEX : Gestion des flux inter-applicatifs (EAI)

Solution STAR : Gestion, pilotage et optimisation des espaces publicitaires