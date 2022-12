CapMan investit 50M€ pour créer une plateforme d’énergie renouvelables en Scandinavie

Le fonds privé CapMan vient de finaliser un investissement majoritaire dans Skarta Energy. Cette joint-venture aura pour l’objectif de développer des projets d'énergie renouvelable, avec un focus sur l'énergie solaire en Finlande. L’alliance stratégique nouée entre Skarta Energy et CapMan répond à la stratégie visant à devenir producteur et operateur d'électricité indépendant pour cette première. Le développement de l'énergie solaire s’inscrit dans la transition verte des pays scandinaves et dans leur volonté d’améliorer leur sécurité énergétique.Skarta Energy a été créée en 2021 et dispose d'un solide portefeuille de projets d'énergie solaire avec une capacité de production de plus de 1,0 GW en différentes phases. L’entreprise est composée d'une équipe expérimentée de huit personnes et, depuis son lancement, la plateforme enregistre une forte croissance.Skarta Energy a développé son premier projet solaire à grande échelle à Utajärvi (Finlande), où la construction de la phase 1 devrait commencer fin 2023. Au cours des cinq prochaines années, l'objectif est de développer et d'exploiter c. 500 MW de production, ce qui correspond à la consommation électrique de plus de 20 000 foyers.CapMan Infra détiendra 60% de la joint-venture Skarta Energy et la transaction devrait être conclue d'ici la fin 2022.Les investissements de CapMan Infra se concentrent sur des actifs d'infrastructure de Core et de Core+ dans les secteurs de l'énergie, des transports et des infrastructures numériques dans les pays scandinaves. Cet investissement est le premier du fonds CapMan Nordic Infrastructure II lancé en 2022 et ce dernier vise 400 millions d'euros. L'équipe de CapMan Infra comprend 11 professionnels de l'investissement basés à Helsinki et à Stockholm.« Nous sommes très heureux de ce premier investissement du deuxième fonds d'infrastructure de CapMan Infra. Skarta Energy est bien positionnée pour conduire la transition verte nécessaire et accroître la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur les marchés scandinaves. Actuellement, l'énergie solaire ne représente que 0.5% de toute l'électricité produite en Finlande, un chiffre qui devrait augmenter considérablement car la Finlande vise à s’affranchir des énergies fossiles d'ici 2035. Cette volonté de passer entièrement aux énergies vertes a provoqué une forte demande de la part des entreprises et des consommateurs. Nous sommes très heureux de nous associer à SkartaNYAB pour développer le marché solaire finlandais naissant et faire de Skarta Energy un producteur d'électricité indépendant de premier plan », déclare Harri Halonen, partenaire chez CapMan Infra.« Grace à cette alliance, nous avons trouvé le bon partenaire pour accélérer la construction d’un avenir plus vert. Cette collaboration combine notre expertise dans le développement de projets énergétiques avec l'expertise de CapMan dans le secteur des énergies renouvelables. Skarta Energy est un acteur important pour atteindre l’indépendance énergétique de la Finlande », a déclaré Johan Larsson, PDG de SkartaNYAB Plc.À propos de CapManCapMan est l'un des principaux experts nordiques en actifs privés. Depuis plus de 30 ans, cet acteur majeur du capital-investissement crée de la valeur dans les entreprises non-cotées, l’infrastructure et l’immobilier.L’objectif de CapMan est de proposer aux investisseurs des rendements attractifs et des solutions innovantes. L’entreprise est fière de ses engagements dans le développement durable et soutient les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. CapMan propose également des solutions de gestion de patrimoine. CapMan compte aujourd’hui 200 professionnels à Helsinki, Stockholm, Copenhague, Oslo, Londres et Luxembourg. L’entreprise est cotée au Nasdaq Helsinki depuis 2001.Chiffres clés :Effectifs : 200 salariésActifs sous gestion : 4.9 milliards d’eurosSite internet : www.capman.com/ À propos de SkartaNYABSkartaNYAB est un constructeur d'un avenir plus vert avec une grande expérience dans des projets complexes et exigeants. L’entreprise travaille sur une transition verte dans les pays nordiques en fournissant des services d'ingénierie, de construction et de maintenance à des clients des secteurs public et privé, concernant les énergies renouvelables et les infrastructures durables. Le siège social de SkartaNYAB se trouve à Oulu et compte plus de 300 employés répartis sur différents sites en Finlande et en Suède.