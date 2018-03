Canon lance CLOUD-FACTURE, un service simple et sécurisé de dématérialisation fiscale des factures

Ce nouveau service s’inscrit dans la volonté de Canon France de proposer aux entreprises un panel de services Cloud pour leur permettre d’accélérer leur transformation numérique et d’optimiser leur gestion de l’information tout comme leurs processus métiers. Opérationnel dès aujourd’hui, CLOUD-FACTURE rencontre d’ores et déjà un vif intérêt de la part des clients de Canon. Pour découvrir ce nouveau service plus en détails, cliquez ici ou sur l’image ci-dessous afin de déclencher la vidéo de présentation.



« Avec CLOUD-FACTURE, nous souhaitons proposer sur le marché français un service simple et sécurisé de dématérialisation fiscale des factures, directement accessible via Internet sans impact sur l’infrastructure existante du client » explique Claude Espinas, Directeur de la division Business & Information Services de Canon France. « Le service CLOUD-FACTURE vient enrichir le portefeuille de solutions de gestion de factures et, plus largement, de documents que nous proposons à travers nos offres logicielles, nos prestations de gestion de projets digitaux ou d’externalisation des processus métiers. Il illustre notre stratégie et notre volonté de développer en France de nouvelles prestations Cloud afin d’accélérer la dématérialisation des flux de documents et ainsi accompagner les entreprises implantées en France dans leur transformation numérique. »



Présent sur l’ensemble du territoire national, Canon France offre une proximité et une écoute à l’ensemble des entreprises en France, ce qui lui permet d’être reconnu comme un partenaire de confiance, notamment dans la gestion et l’impression de factures qu’il opère pour un grand nombre d’organisations. Fort de cette expertise et de cette confiance dans le domaine du traitement de la facture – document stratégique y compris dans la relation client - Canon a conçu ce service en réponse : d’une part à l’obligation légale faite aux entreprises de facturer leurs clients du secteur public de façon dématérialisée via le portail Chorus Pro ; d’autre part aux attentes des entreprises privées comme publiques qui souhaitent pouvoir accélérer la dématérialisation de leurs documents en toute simplicité, sans avoir à faire évoluer leur système d’information ou à déployer un ERP spécifique.



Sur simple souscription, tout fournisseur de biens ou de services à destination du secteur public ou du secteur privé peut ainsi avoir accès à CLOUD-FACTURE, un service d’automatisation pour la dématérialisation fiscale des factures, et consulter leur statut via un portail ergonomique et intuitif qui offre toutes les garanties de sécurisation attendues de la part d’un service de ce type.



Hébergé sur un cloud français, le service CLOUD-FACTURE intègre par ailleurs un coffre-fort électronique fiable et pérenne pour archiver l’ensemble des factures pendant 10 ans, dans le respect de la législation nationale. Le modèle économique comprend des frais de mise en œuvre de l’environnement CLOUD-FACTURE du client et des packs de factures dégressifs, sans abonnement supplémentaire et sans engagement, à consommer sans contrainte de temps. Les frais de souscription comprennent également la dématérialisation des 1000 premières factures, une assistance technique et commerciale à distance ainsi que l’archivage légal des factures. Une fois le quota de factures épuisé, les entreprises renouvellent leur pack de factures, par tranche de 500, 1 000 ou 10 000 factures, selon les besoins réels exprimés.

Avec ce lancement, Canon élargit son offre pour accélérer la transformation numérique des entreprises, de la TPE jusqu’aux grand groupes, avec des technologies innovantes. L’activité Business & Information Services de Canon a de fait pour ambition d’accompagner les entreprises dans leur transition digitale à travers la mise en œuvre d’applications fonctionnelles et sectorielles. Son offre se décline sur trois registres : depuis des services plug & play, simples à implémenter, jusqu’à la gestion de projets digitaux et à l’externalisation complète de processus métiers.



A propos de Canon Europe

Fondé en 1937, le groupe Canon propose l’offre de technologies et de services la plus large en matière de gestion de l’image et du document. Marque connue et respectée depuis 80 ans, Canon met ses capacités d’innovation au service du grand public, des entreprises et de l’industrie pour leur permettre d’enrichir leurs expériences au quotidien et de réinventer le champ des possibles.

Convaincu de l’importance d’un développement durable et responsable, Canon s’appuie dans cette démarche sur « Le Kyosei », sa philosophie d’entreprise qui met en avant le « Vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun ». Ce principe est au cœur de toutes les activités de la marque et guide l’ensemble des collaborateurs du groupe qui travaillent ainsi à libérer le potentiel des technologies et des services autour de l’image et du document.

Le groupe Canon en France emploie plus de 3 600 personnes sur l'ensemble du territoire. Rattaché à Canon Europe, l'un des trois pôles régionaux dans le monde, Canon France est en charge de la commercialisation des produits, solutions et services. Parmi les autres activités du groupe figurent Canon France Business Services, spécialisée dans les prestations d'externalisation des processus métiers, Canon Bretagne et le centre de R&D Canon Research Centre France.

canon-europe.com